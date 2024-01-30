Презентовано новий Audi Q7 2024: як змінився великий кросовер (фото, відео)

Audi Q7 змінився зовні та отримав нову мультимедійну систему. Кросовер запропонують у бензинових і дизельних версіях потужністю до 507 сил.

У Німеччині презентували новий Audi Q7. Преміальний сімейний кросовер пройшов уже другий фейсліфтинг і надійде в продаж до кінця першого кварталу за ціною від 79 300 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Audi.

Стандартний Audi Q7 запропонували з 3,0-літровими V6 Фото: Audi

Кросовер Audi Q7 2024 впізнається за зміненою передньою частиною. Йому замінили решітку радіатора і бампер, а також встановили нові фари — матричні вже в базовій версії. Крім того, початковий варіант моделі тепер комплектується 19-дюймовими дисками.

Кросовер отримав поліпшену мультимедійну систему Фото: Audi

Салон Audi Q7 2024 практично не змінився і на центральній панелі, як і раніше, встановлено два дисплеї. Кросовер тільки отримав поліпшену мультимедійну систему. Також базову комплектацію розширив паркувальний автопілот.

Зі старту новий Audi Q7 запропонують із 3,0-літровими турбованими V6 — бензиновим 340-сильним мотором і дизелями на 231 і 286 к. с. Усі версії оснащені адаптивними амортизаторами і пневмопідвіскою, а за доплату доступні керовані задні колеса.

Заряджений 507-сильний Audi SQ7 Фото: Audi

Заряджений Audi SQ7 збереже 4,0-літровий 507-сильний V8 твін-турбо, що дає змогу розганятися до сотні за 4,1 с і розвивати 250 км/год. У нього агресивніший дизайн, а в салоні встановлено спортивні крісла і кермо.

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