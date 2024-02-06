Нову Skoda Octavia 2024 показали за тиждень до презентації (фото)
Нова Skoda Octavia 2024 стане виразнішою на вигляд і отримає поліпшену мультимедійну систему. Окремі версії моделі отримають надбавку в потужності.
Опубліковано офіційні тизери Skoda Octavia 2024. Масова модель С-класу пройде оновлення і буде представлена 14 лютого. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Skoda.
На тизерах зображені ліфбек і універсал Skoda Octavia 2024. Головна їхня відмінність — нові фари з матричною оптикою і оригінальними стрілоподібними ходовими вогнями. Крім того, збільшена решітка радіатора, оновлені бампери і ліхтарі.
Також показали заряджену Skoda Octavia RS з більш агресивною передньою частиною і збільшеними колісними дисками. Її покажуть разом зі стандартною моделлю.
Салон Skoda Octavia 2024 на тизерах не показали. Очікується, що всередині збільшать тачскрін мультимедійної системи.
Найімовірніше, нова Skoda Octavia збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (110 к.с.), 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (190 к.с.), а також 2,0-літрові турбодизелі на 115, 150 і 200 к.с. Версія RS стане потужнішою — її віддачу мають підняти приблизно до 265 сил.
Крім того, для Skoda Octavia 2024 готують нові плагін-гібридні установки з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і електромотором. Вони будуть потужнішими, а збільшена батарея дасть змогу проїжджати більшу відстань на електротязі.
До слова, нещодавно в Києві побачили новий позашляховий універсал Skoda Octavia.
Також Фокус повідомляв, що флагманська Skoda відзначає 90-річчя.