Нову Skoda Octavia 2024 показали за тиждень до презентації (фото)

Нова Skoda Octavia 2024 стане виразнішою на вигляд і отримає поліпшену мультимедійну систему. Окремі версії моделі отримають надбавку в потужності.

Опубліковано офіційні тизери Skoda Octavia 2024. Масова модель С-класу пройде оновлення і буде представлена 14 лютого. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Skoda.

Ззаду освіжені ліхтарі

На тизерах зображені ліфбек і універсал Skoda Octavia 2024. Головна їхня відмінність — нові фари з матричною оптикою і оригінальними стрілоподібними ходовими вогнями. Крім того, збільшена решітка радіатора, оновлені бампери і ліхтарі.

Також показали заряджену Skoda Octavia RS з більш агресивною передньою частиною і збільшеними колісними дисками. Її покажуть разом зі стандартною моделлю.

Заряджена Skoda Octavia RS Фото: Skoda

Салон Skoda Octavia 2024 на тизерах не показали. Очікується, що всередині збільшать тачскрін мультимедійної системи.

Найімовірніше, нова Skoda Octavia збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (110 к.с.), 1,5 л (150 к.с.) і 2,0 л (190 к.с.), а також 2,0-літрові турбодизелі на 115, 150 і 200 к.с. Версія RS стане потужнішою — її віддачу мають підняти приблизно до 265 сил.

Універсал Skoda Octavia Фото: Skoda

Крім того, для Skoda Octavia 2024 готують нові плагін-гібридні установки з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і електромотором. Вони будуть потужнішими, а збільшена батарея дасть змогу проїжджати більшу відстань на електротязі.

До слова, нещодавно в Києві побачили новий позашляховий універсал Skoda Octavia.

Також Фокус повідомляв, що флагманська Skoda відзначає 90-річчя.