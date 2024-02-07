Возив трьох королів: розкішний Mercedes 1930 року продають за $3 мільйони (фото)

Mercedes 770 K — найдорожча модель німецької марки 30-х років. Випущено тільки 107 таких автомобілів із величезною 7,7-літровою вісімкою на 200 сил.

У США на аукціон RM Sotheby's виставили Mercedes-Benz 770 K 1930 року. За нього планують виручити до 3 мільйонів доларів. Подробиці рідкісного авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Випущено тільки 107 Mercedes 770K Фото: RM Sotheby's

Mercedes-Benz 770 K або Grosser Mercedes ("Великий Мерседес") був флагманом у лінійці німецької марки в 30-х роках. Загалом з 1930 по 1944 роки випустили лише 107 таких авто. На них їздили останній німецький кайзер Вільгельм ІІ, імператор Японії Хірохіто, маршал Фінляднії Карл Густав Маннергейм, Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні, Папа Римський Пій ХІ.

Гонщики Кімі Ряйконен і Девід Култхард у Mercedes 770 K на параді під час Гран-прі США Фото: RM Sotheby's

Саме цей Mercedes 770 K возив одразу трьох монархів. Цей кабріолет із кузовом від ательє Voll & Ruhrbeck побудували для короля Іраку Фейсала І. Пізніше авто використовували його наступники Газі І та Фейсал ІІ.

Салон оздоблений червоною шкірою і деревом Фото: RM Sotheby's

1966 року Mercedes-Benz придбали для музею при автодромі в Індіанаполісі. Його часто використовували для парадів гонщиків під час Гран-прі "Формули-1". У 2007 році авто відреставрували.

Під капотом встановлено 7,7-літрову компресорну вісімку на 200 сил Фото: RM Sotheby's

Величезний кабріолет Mercedes 770 K досягає 5,7 м завдовжки при колісній базі в 3,75 м. Його салон оздоблений шкірою і деревом. Під капотом встановлено величезну 7,7-літрову вісімку з компресором на 200 сил, що дає змогу розвивати 160 км/год.

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