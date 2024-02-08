Чекати 3-5 місяців: китайські автомобілі в РФ залишилися без запчастин

Нові китайські автомобілі в Китаї не виходить відремонтувати через відсутність запчастин. Кузовні деталі або коробки передач доводиться чекати по кілька місяців.

Дефіцит автозапчастин у Росії стає дедалі гострішим. Причому якщо раніше через санкції було складно дістати деталі до авто з ЄС, Японії або Кореї, то тепер спостерігається нестача комплектуючих до китайських машин. Про це пишуть "Известия".

Китайські автовиробники у 2022-2023 роках здійснили справжню експансію на російський ринок. У РФ відкрито 2000 дилерських центрів китайських марок і з'явилися нові бренди, однак забезпечити належне їхнє обслуговування не виходить. Запчастини до машин часто просто відсутні.

Найгостріше відчувається дефіцит комплектуючих саме до моделей брендів, які нещодавно з'явилися в Росії — BYD, Changan, FAW, Li Auto і Zeekr. Дещо краща ситуація з Chery, Geely і Haval.

Основною проблемою є логістика — складів запчастин у дилерів поки що немає, а доставка з Китаю займає чимало часу. І якщо невеликі деталі ще можна привезти літаком, то, наприклад, КПП в зборі або кузовні панелі відправити повітрям дорого.

Власникам BYD і Changan у РФ після ДТП доводиться чекати кузовних деталей по 3-5 місяців. Альтернатива — пошук старих запчастин на "розбірках". Частка б/в деталей на російському ринку вже досягла 40%, хоча для рідкісних і нових моделей знайти їх складно.

Раніше Фокус розповідав, що санкції проти РФ не дали запустити у виробництво новий "китайський" кросовер Lada.