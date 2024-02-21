В Україні виявили рідкісний і нестандартний мотоцикл київського заводу (фото)

Триколісні мотоколяски КМЗ К-1В виготовляли з 1947 по 1952 рік для осіб із інвалідністю. Мотоцикл обладнаний 98-кубовим двигуном і споживає 2 л на 100 км.

У Житомирській області знайшли старовинний мотоцикл КМЗ К-1В 1951 року. В Україні залишилися одиниці таких мотоколясок. Про це розповідає Auto-Consulting.

КМЗ К-1В знайшли покинутим в сараї. Мотоколяска заіржавіла і виглядає не надто привабливо, але загалом комплектна і підлягає реставрації. До того ж, збережені і документи на транспортний засіб.

КМЗ К-1В створили для осіб із інвалідністю Фото: Auto-consulting

Дивлячись на цей триколісний мотоцикл, важко повірити, що він є раритетом. Це друга модель в історії Київського мотозаводу. Її виготовляли з 1947 до 1952 року і всього зібрали 19 855 мотоколясок.

КМЗ К-1В створили спеціально для інвалідів Другої світової війни. Мотоколяски зазвичай роздавали безкоштовно. Вони не вирізнялися надійністю, тому до наших днів дійшло лише кілька КМЗ К-1В.

Мотоколяска обладнана 98-кубовим мотором Фото: Auto-consulting

Триколісна мотоколяска КМЗ К-1В створена на агрегатах легкого мотоцикла КМЗ К-1Б "Киянин". У нього запозичили 98-кубовий двигун на 2,3 к. с. Максимальна швидкість складає 15 км/год, а споживання пального — 2 л на 100 км.

Привід здійснюється на заднє ліве колесо, є навіть задній хід. Мотоколяска розрахована на одну людину та багаж вагою до 25 кг (ззаду є невеликий багажник).

На мотоколяску зберегли документи Фото: Auto-consulting

Наразі мотоцикл КМЗ К-1В планують продати. Рідкісний апарат виявився дорогим — його оцінили в $8500.

До речі, недавно в Україні виявили старовинний мотоцикл 1975 року без пробігу.

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