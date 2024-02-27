Новий Duster 2024 вперше показали на публіці (відео)

Новий Duster кардинально змінився зовні та став сучаснішим усередині. Кросовер пропонують у бензинових та гібридних модифікаціях.

На автошоу в Женеві продемонстрували кросовер Dacia Duster третього покоління. Модель вже вийшла на ринок, а тепер її вперше показали на публіці. Про це повідомляє сайт Motor1.

Новий Duster 2024 став виразнішим на вигляд. У нього рубаний дизайн, високий капот і розширені крила. Кросовер не більший за суперника, але побудований на сучасній платформі CMF-B.

Кросовер випускають у бензинових та гібридних версіях, а також із заводським ГБО Фото: скриншот / YouTube

У салоні покращили матеріали оздоблення. Duster 2024 вперше отримав віртуальну панель приладів і 10,1-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм багажника виріс до 472 л.

У всіх Dacia Duster 2024 є кондиціонер, круїз-контроль і парктронік, а топова версія отримала клімат-контроль, камеру і навігацію. Ціна моделі стартує з 19 290 євро.

На вибір пропонують 1,0-літровий бензиновий турбомотор на 100 к.с. (він може бути доповненим ГБО), а також дві гібридні установки — 1,2-літрову 130-сильну і 1,6-літрову 140-сильну.

130-сильний варіант можна замовити з повним приводом. Кросовер зберігає високий (217 мм) кліренс.

До речі, на Женевському автошоу показали і недорогий електромобіль Renault за 25 000 євро.

Також Фокус розповідав про доступний електрокросовер Dacia.