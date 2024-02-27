У Києві помітили новий яскравий кросовер Toyota з витратою 4,1 л на 100 км (фото)

Компактний кросовер Toyota C-HR 2024 вирізняється яскравим дизайном. Модель доступна виключно в економічних гібридних версіях.

В Україну приїхала нова Toyota C-HR другого покоління. Компактний кросовер уже сфотографували в Києві. Світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер Toyota C-HR 2024 став яскравішим і виразнішим на вигляд. У нього загострений "ніс", клиноподібний профіль і оригінальні тоненькі фари.

Кросовер пропонують тільки в гібридних версіях Фото: Topcars UA

За розмірами нова Toyota C-HR співмірна з моделлю попереднього покоління — сягає 4360 мм у довжину та має 290-літровий багажник. Салон же став трохи просторішим, а у водія з'явилася віртуальна панель приладів.

На фото потрапив найдорожчий варіант Toyota C-HR GR Sport за 1,83 млн гривень з камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом, електроприводом крісла водія і проекцією на лобове скло.

Варіант GR Sport отримав повний привід Фото: Topcars UA

Кросовер Toyota C-HR доступний виключно в гібридних версіях. Модифікація GR Sport комплектується потужнішою 2,0-літровою гібридною установкою на 194 к. с. з повним приводом. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 180 км/год, а витрата пального в змішаному циклі становить 4,1 л/100 км.

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