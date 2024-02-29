У Києві помітили один із найшвидших у світі кросоверів (фото)

Aston Martin DBX707 обладнаний 4,0-літровим V8 твін-турбо від Mercedes-AMG. Кросовер здатен розігнатися до сотні за 3,3 с і розвинути 310 км/год.

У Києві сфотографували новий Aston Martin DBX707. Це один із найшвидших серійних кросоверів у світі на даний момент. Світлини автомобіля з’явилися на сторінці vehicles.exclusive в Instagram.

Заряджений кросовер Aston Martin DBX707 в Україні коштує від 11,6 млн гривень. Наразі в нашій країні лише кілька таких автомобілів.

707-сильний кросовер здатен розвинути 310 км/год Фото: Aston Martin

Цифрове позначення моделі вказує на збільшену до 707 к. с. потужність її 4,0-літрового V8 твін-турбо виробництва Mercedes-AMG. Піковий обертовий момент виріс до 900 Н∙м.

Новий Aston Martin DBX707 здатен змагатися з суперкарами, адже розганяється до 100 км/год за 3,3 с і розвиває 310 км/год. Він швидший за новий Lamborghini Urus, який недавно з'явився у Києві. Також встановлена спортивна вихлопна система, допрацьована пневмопідвіска та встановлені карбоново-керамічні гальма.

Салон кросовера оздоблений шкірою та карбоном Фото: Aston Martin

Відрізнити Aston Martin DBX707 від стандартної моделі можна за збільшеною решіткою радіатора, обвісом, чотирма вихлопними трубами й 22-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні крісла, а у оздобленні використані шкіра та карбон.

До речі, недавно в Київ привезли ще й новітній суперкар Aston Martin DB12.

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