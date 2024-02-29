Перевірив броню: власник нової Tesla Cybertruck обстріляв своє авто (відео)

Власник Tesla Cybertruck обстріляв новеньке авто із пістолета-кулемета та дробовика. Кузов пікапа витримав випробування.

У США розстріляли на камеру щойно придбаний електричний пікап Tesla Cybertruck. Таким чином його власник вирішив перевірити броню авто. Відео з обстрілом він опублікував на своїй сторінці в соцмережі Х.

Американський блогер Едін Росс недавно отримав електромобіль Tesla Cybertruck і взявся випробувати його. Як відомо, кузов пікапа виготовлений із товстої сталі, яку розробники називають куленепробивною.

Саме це твердження і вирішив перевірити блогер. Спочатку він розстріляв Tesla Cybertruck із пістолета-кулемета калібром 9 мм, а згодом використав дробовик. Пікап непогано витримав усі влучання: на дверях, звичайно, залишилися сліди від куль, але кузов не був пробитий.

Звичайно, електромобілю знадобиться ремонт, проте Tesla Cybertruck не зазнала серйозних пошкоджень і здатна пересуватися самостійно.

Цікаво, що настільки міцний кузов Tesla Cybertruck погано захищений від корозії. Він може заіржавіти після незначного дощу.

Також Фокус розповідав, що пікап Tesla Cybertruck несподівано зламався під час форсування водної перешекоди.