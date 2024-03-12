Преміальний брат VW Golf: Audi показали нову недорогу модель (відео)

Хетчбек і седан Audi A3 оновилися зовні та всередині. У лінійці з'явилася позашляхова версія, а деякі опції для моделі пропонуються за передплатою.

Презентовано новий Audi A3 2024. Одна із найдоступніших моделей німецької марки пройшла фейсліфтинг і невдовзі надійде у продаж в Європі за ціною від 35 650 євро. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Audi.

Audi A3 Sedan Фото: Audi

Оновлення пройшли хетчбек і седан Audi A3. До того ж, презентували модель підвищеної прохідності allstreet зі збільшеним кліренсом та пластиковим обвісом.

Упізнати Audi A3 2024 можна за новими решіткою радіатора, бамперами та оптикою. Крім того, ззаду з’явився дифузор. Як і раніше, модель створена на платформі VW Golf.

Хетчбеку оновили бампери, оптику і решітку радіатора Фото: Audi

У салоні покращили оздоблення, а також змінили дефлектори обдуву, центральну консоль та підлокітник. У всіх Audi A3 2024 встановлені віртуальна панель приладів та 10,1-дюймовий тачскрін.

Частину опцій для Audi A3 пропонують за передплатою Фото: Audi

Цікаво, що у країнах Європи опції можна не лише придбати, але й оформити за передплатою. Зокрема, пропонуються щомісячні платежі за двозонний клімат-контроль чи адаптивний круїз-контроль. Серед опцій є система напівавтономного руху.

Зі старту новий Audi A3 запропонують у двох 150-сильних версіях – 1,5-літровій бензиновій та 2,0-літровій дизельній. Пізніше запропонують інші версії, серед яких будуть плагін-гібриди, а також заряджені S3 та RS3.

До речі, надпотужний хетчбек Audi RS3 на 400 сил недавно бачили в Києві.

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