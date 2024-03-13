Шість коліс та пневмопідвіска: який вигляд має найнезвичайніша Honda Civic (фото)

Honda Civic подовжили, занизили та встановили йому третю вісь. Хетчбек отримав аеродинамічний обвіс, спойлери та пневмопідвіску.

У США виконали вражаючий тюнінг Honda Civic четвертого покоління. Масовий бюджетний хетчбек 80-х перетворили на неймовірний шестиколісний фургон. Про це пише сайт Carakoom.

Хетчбек подовжили та занизили Фото: Carakoom

Незвичайний проєкт втілюють у життя в штаті Огайо. Над Honda Civic EF працюють уже 13 років.

Автомобіль досить серйозно допрацювали. Кузов Honda Civic подовжили та додали третю вісь, хоча авто залишається передньопривідним. Замість задніх бокових вікон установили пластикові заглушки, щоб хетчбек став фургоном.

Автомобіль отримав обвіс та два спойлери Фото: Carakoom

До того ж, з’явилися поліровані колісні диски з низькопрофільними шинами, аеродинамічний обвіс та одразу два спойлери – на даху і на дверях багажника. Фари запозичили у новішої Honda Civic EK9 90-х років. Кузов хетчбека занижений, а кліренс автомобіля тепер регулюється з допомогою пневмопідвіски.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: Carakoom

Тюнінг Honda Civic EF ще не завершено. У салоні встановлені спортивні ковшеподібні крісла, проте частина оздоблення поки що відсутня, а передня панель розібрана.

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