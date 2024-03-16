У Києві помітили потужний заряджений кросовер Audi у цікавому кольорі (фото)
Audi RS Q3 оснащений п’ятициліндровим турбомотором на 400 сил. Спортивний кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 280 км/год.
У Києві сфотографували кросовер Audi RS Q3 2021 року. Потужна спортивна модель нечасто зустрічається на українських дорогах. Її світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Кросовер є зарядженою версією моделі Audi Q3 і коштує понад 60 000 євро. Головна його відмінність ховається під капотом – там встановлено 2,5-літровий п’ятициліндровий турбомотор на 400 к. с. та 480 Н∙м.
Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями S tronic розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість складає 280 км/год. Також допрацьована ходова кросовера та встановлені збільшені гальма.
Відрізнити новий Audi RS Q3 від стандартної моделі можна за агресивнішою решіткою радіатора, розширеними крилами та спойлеру на даху. Крім того, встановлені обвіс і 20-дюймові диски. Конкретно це авто виділяється завдяки яскраво-салатовому кольору Kyalami Green.
Салон Audi RS Q3 оздоблений шкірою та алькантарою, а педалі прикрашені алюмінієвими накладками. Установлені спортивні кермо та сидіння.
До речі, недавно в Києві бачили ще й заряджений хетчбек Audi RS3 із цим же 400-сильним турбодвигуном.
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