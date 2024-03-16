У Києві помітили потужний заряджений кросовер Audi у цікавому кольорі (фото)

Audi RS Q3 оснащений п’ятициліндровим турбомотором на 400 сил. Спортивний кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с і розвинути 280 км/год.

У Києві сфотографували кросовер Audi RS Q3 2021 року. Потужна спортивна модель нечасто зустрічається на українських дорогах. Її світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер упізнається за обвісом та розширеними крилами Фото: Topcars UA

Кросовер є зарядженою версією моделі Audi Q3 і коштує понад 60 000 євро. Головна його відмінність ховається під капотом – там встановлено 2,5-літровий п’ятициліндровий турбомотор на 400 к. с. та 480 Н∙м.

Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями S tronic розгін до 100 км/год займає 4,5 с, а максимальна швидкість складає 280 км/год. Також допрацьована ходова кросовера та встановлені збільшені гальма.

У салоні встановлені спортивні кермо і крісла Фото: Audi

Відрізнити новий Audi RS Q3 від стандартної моделі можна за агресивнішою решіткою радіатора, розширеними крилами та спойлеру на даху. Крім того, встановлені обвіс і 20-дюймові диски. Конкретно це авто виділяється завдяки яскраво-салатовому кольору Kyalami Green.

Салон Audi RS Q3 оздоблений шкірою та алькантарою, а педалі прикрашені алюмінієвими накладками. Установлені спортивні кермо та сидіння.

До речі, недавно в Києві бачили ще й заряджений хетчбек Audi RS3 із цим же 400-сильним турбодвигуном.

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