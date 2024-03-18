Скарб за $150 000: у США виявлений раритетний занедбаний спорткар 70-х (відео)

Випустили лише 188 заряджених Chevrolet Corvette LS6. Спорткар оснащений величезним 7,4-літровим V8 на 425 сил і здатен розвинути 245 км/год.

У знайшли справжній скарб – покинутий Chevrolet Corvette 1971 року в рідкісній зарядженій версії LS6. Надпотужний спорткар не один рік простояв під відкритим небом. Про нього розповів у відео на Youtube блогер Денніс Коллінз.

Виготовлено лише 188 Chevrolet Corvette LS6 Фото: скриншот / YouTube

Вдалося установити, що це купе Chevrolet Corvette LS6 тривалий час не могли продати й покупця йому найшли лише в 1973 році. Перший власник тримав спорткар понад 40 років, причому тривалий час авто стояло просто неба в його дворі.

Салон спорткара потрібно почистити Фото: скриншот / YouTube

У Chevrolet Corvette LS6 облізла фарба, проте кузов не заіржавів, адже він виготовлений із склопластику. Салон покритий слоєм бруду. Потребує обслуговування і двигун, який колись уже проходив капремонт.

Спорткар обладнаний 7,4-літровим 425-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Саме мотор є головною особливістю Chevrolet Corvette LS6. Спорткар обладнали величезним 7,4-літровим V8 потужністю 425 к. с. і з обертовим моментом в 644 Н∙м.

Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість складає 245 км/год. Також установлена спортивна підвіска.

Усього виготовили лише 188 Chevrolet Corvette LS6. Зараз вони дуже цінуються колекціонерами і їх середня ціна складає 150 000 доларів.

До речі, недавно у США знайшли й занедбаний Plymouth GTX 1970 року з 390-сильним V8.

Також Фокус розповідав про покинуту колекцію рідкісних заряджених Ford Mustang.