Рідкісний американський спорткар у чудовому стані роками стояв покинутим у гаражі (відео)

Виготовлено лише 678 Plymouth GTX у версії Six Pack. Спорткар оснащений величезним 7,2-літровим V8 потужністю 390 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 6 секунд.

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Салон Plymouth GTX чудово зберігся Фото: скриншот / YouTube

Plymouth GTX другого покоління – досить рідкісний спорткар, адже всього із 1968 по 1970 роки випустили тоги більше 40 тис. купе і кабріолетів. Її позиціонували, як розкішнішого і дорожчого побратима Dodge Charger.

Спорткар оснащений 7,2-літровим 390-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Plymouth GTX давно не виїжджав на дороги, проте про автомобіль дбали та підтримували його в гарному стані. Він перефарбований і не проіржавів, лише на задньому бампері видно сліди невеликого ДТП.

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Салон Plymouth GTX чудово зберігся, а його двигун чистий і доглянутий. Купе обладнано дуже рідкісним 7,2-літровим V8 Six Pack із трьома карбюраторами, який розвиває 390 к. с.

Випустили лише 678 заряджених Plymouth GTX Six Pack. Із 4-ступінчастою механічною коробкою передач ця версія моделі здатна розігнатися до 100 км/год приблизно за 6 с і розвинути швидкість понад 200 км/год.

До речі, недавно в США виявили колекцію рідкісних Ford Mustang загальною вартістю 600 000 доларів.

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