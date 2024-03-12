Редкий американский спорткар в отличном состоянии годами стоял брошенным в гараже (видео)

Изготовлено всего 678 Plymouth GTX в версии Six Pack. Спорткар оснащен огромным 7,2-литровым V8 мощностью 390 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд.

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Салон Plymouth GTX прекрасно сохранился Фото: скриншот / YouTube

Plymouth GTX второго поколения — довольно редкий спорткар, ведь всего с 1968 по 1970 годы выпустили тоги более 40 тыс. купе и кабриолетов. Ее позиционировали, как более роскошного и дорогого собрата Dodge Charger.

Спорткар оснащен 7,2-литровым 390-сильным V8 Фото: скриншот / YouTube

Plymouth GTX давно не выезжал на дороги, однако об автомобиле заботились и поддерживали его в хорошем состоянии. Он перекрашен и не проржавел, только на заднем бампере видны следы небольшого ДТП.

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Салон Plymouth GTX прекрасно сохранился, а его двигатель чистый и ухоженный. Купе оборудовано очень редким 7,2-литровым 7,2-литровым V8 Six Pack с тремя карбюраторами, который развивает 390 л.с.

Выпустили всего 678 заряженных Plymouth GTX Six Pack. С 4-ступенчатой механической коробкой передач эта версия модели способна разогнаться до 100 км/ч примерно за 6 с и развить скорость более 200 км/ч.

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