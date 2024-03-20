Море карбону і потужний дизель: у Латвії виконали яскравий тюнінг BMW 7 Series (фото)

BMW 7 Series G11 отримав агресивний карбоновий обвіс та розширені крила. Потужність 3,0-літрового турбодизеля збільшили до 400 сил.

У Латвії з’явився цікавий седан BMW 7 Series попереднього покоління. Автомобіль серйозно допрацювали спеціалісти ательє AT26 Design. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Ззаду встановлений загострений спойлер Фото: carscoops.com

Тюнінг BMW 7 Series G11 виконали в стилістиці Rocket Bunny. Автомобіль намагалися зробити схожим на седан BMW M5. Проєкт коштував 23 000 євро.

BMW 7 Series отримав розширені карбонові крила, агресивний аеродинамічний обвіс, дифузор та загострений задній спойлер.

Салон оздоблений шкірою Фото: carscoops.com

Радіаторна решітка BMW 7 Series стала чорною. Також з’явилися 22-дюймові диски від Z-Performance з низькопрофільною гумою.

Салон BMW 7 Series майже не зазнав змін, хіба шкіряне оздоблення розбавлене декором в кольорах BMW Motorsport. Седан оснащений електроприводом сидінь та потужною акустичною системою Bowers&Wilkins.

Крила автомобіля розширені Фото: carscoops.com

Тюнінг BMW 7 Series G11 торкнувся і двигуна. Потужність 3,0-літрового турбодизеля збільшили з 320 до 400 к. с., що зробило повнопривідний седан значно швидшим.

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