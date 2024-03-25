Штраф 51000 гривень та позбавлення прав: Рада може посилити покарання для водіїв

Штрафи за відмову пропустили спеціалізований транспорт можуть вирости до 51 000 гривень. Також водіям загрожуватиме позбавлення прав на 5-10 років.

У Верховній Раді пропонують суттєво посилити відповідальність за ненадання переваги транспортним засобам, які мають на це право. Відповідний проєкт закону №11111 вже зареєстрували в парламенті.

Законопроєктом пропонується збільшити до 17-25,5 тисяч гривень штрафи за не пропуск швидкої допомоги, авто поліції, пожежної охорони та аварійно-рятувальних служб, які рухаються із увімкненими світловими чи звуковими сигнальними пристроями.

Таке ж покарання передбачене в проєкті закону за відмову надавати перевагу маршрутному транспорту (в тому числі, й транспорту, задіяному для перевезення дітей), а також за рух смугою для громадського транспорту чи зупинку на ній.

У випадку, якщо таке порушення створює загрозу життю чи здоров’ю людини, сума штрафу зросте до 34-51 тис. гривень. Також водієві загрожуватиме позбавлення прав на строк 5-10 років.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що ненадання переваги спеціалізованому транспорту не дозволяє їм оперативно виконувати свою роботу. Зокрема, екстрена медична допомога за нормативами повинна надаватися за 10 хвилин у місті та за 20 хвилин за містом. Невиконання цих нормативів ставить під загрозу людські життя.

Штраф за не пропуск швидкої допомоги чи поліції наразі невеликий – 680 гривень. Для порівняння, у США він складає 700 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні видаватимуть нові номери авто незвичних серій.

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