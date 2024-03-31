Раритет із двигуном Ferrari: у Києві помітили спорткар на номерах Червоного Хреста (фото)

Усього виготовлено лише 2432 купе Maserati GranSport. Спорткар оснащений 4,2-літровим 400-сильним V8 виробництва Ferrari.

У Києві сфотографували раритетне купе Maserati GranSport. Італійський спорткар є рідкістю не лише в Україні, але й у світі. Його світлини з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар оснащений двигуном від Ferrari Фото: Topcars UA

GranSport – лімітована заряджена версія Maserati Coupe, яку випускали з 2004 по 2007 рік. Усього виготовили лише 2432 таких купе. Конкретно цей спорткар має дипломатичні номери з індексом 212, який зарезервовано за Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.

Від стандартної моделі купе Maserati GranSport відрізняється обвісом та особливими 19-дюймовими дисками. У салоні встановлені спортивні крісла та змінена центральна консоль.

Як і всі Maserati Coupe, GranSport оснащений 4,2-літровим V8 виробництва Ferrari. У зарядженій версії його потужність збільшена до 400 к. с. та встановлений спортивний вихлоп.

У салоні встановлені спортивні крісла Фото: Maserati

Із 6-ступінчастою роботизовано КПП розгін до 100 км/год займає 4,85 с, а максимальна швидкість складає 285 км/год. Кім того, в Maserati GranSport доопрацьована підвіска та встановлені адаптивні амортизатори.

До речі, в Києві є і старіший та рідкісніший кабріолет Maserati Biturbo Spyder 80-х років.

Також Фокус розповідав, що недавно в Києві бачили найшвидший електрокар Mercedes.