Топ 5 серіалів травня. Повернення Залізного Арні, апокаліпсис по-корейськи, революція по-американськи

У травні Арнольд Шварценеггер уперше з'явиться на екрані в серіалі, американці майбутнього мешкають у бункері, а корейці — у пустелі, живучи за законами франшизи "Шалений Макс".

У травні – прем'єри двох масштабних постапокаліпсичних серіалів. Американці живуть після "ядерки" в 144-поверховому підземному бункері, а корейці у 2071 році мешкають у пустелі, сплачуючи шалені гроші кур'єрам.

А Арнольд Шварценеггер уперше знявся в серіалі: йому дісталася роль тата-ЦРУшника, який раптово відкриває, що його доросла дочка працює на тій самій конторі. Захищатиме він її по-своєму: численних жертв серед ворогів не уникнути.

Отже, Фокус розповідає про новинки серіалів у травні.

"Бункер" / Silo

США, 2023, фантастика, драма, постапокаліптика

Прем'єра: 5 травня

Платформа: Apple TV+

У ролях: Ребекка Фергюсон, Вілл Паттон, Девід Оєлово

Роман "Бункер" (2012) американського письменника Г'ю Гоуї — одна з перших книг, яка стала бестселером спочатку в електронному вигляді, продаваючись на ресурсі Amazon. Фішка Г'ю Гоуї — непередбачувані сюжетні ходи й страшна реалістичність того, що відбувається.

У токсичному антиутопічному майбутньому шериф Голстон стежить за порядком у гігантському бункері на 144 поверхи. Ресурси обмежені, пари можуть заводити дітей лише за особливого дозволу мерії. Голстон і його дружина Еллісон після безлічі прохань нарешті отримують "добро" на довгоочікувану дитину — дозвіл дійсний протягом року. Але протягом усього цього часу спроби пари зачати дитину залишаються марними.

У бункері бачать світ на поверхні лише з відеокамер, що передають на екрани зображення похмурого сірого пейзажу. Всі жителі бункера вірять, що Земля мертва, повітря отруєне й виходити на поверхню смертельно небезпечно. Але в Еллісон зароджується сумнів, що все так однозначно. Скептично налаштована жінка знайомиться з комп'ютерником Джорджем, а місцеві айтівці мають свої секрети, які можуть дійти й до вух шерифа.

Тож чи можна залишати бункер?

Трейлер серіалу "Бункер". Земля мертва, повітря отруєне, виходити на поверхню смертельно небезпечно.

"Лицар у чорному" / Black Knight

Південна Корея, 2023, фантастичний бойовик, антиутопія

Дата прем'єри: 12 травня

Платформа: Netflix

У ролях: У Бін Кім, Сон Син Хон, Кан Ю Сок

Netflix давно прагне повторення успіху "Гри в кальмара", і "Лицар у чорному" — це черговий проєкт у цьому напрямку.

Події серіалу, заснованого на вебмультфільмі Delivery Knight, відбуваються у 2071 році, коли забруднення повітря на планеті Земля досягло такого рівня, що зовні неможливо жити без спеціальних респіраторів. Оскільки більшість Корейського півострова тепер перетворилася на пустку та лише 1% його населення залишилися живими, водії служби доставки відіграють вирішальну роль у виживанні мешканців, доставляючи їм кисень і різні продукти.

Кур'єр "5-8" має надзвичайні бойові здібності. Він зустрічає біженця Са-Вола, який мріє стати кур'єром, щоб урятувати собі подібних. На головну роль взяли красеня та модель У Бін Кіма. Для надання герою бойового вигляду його ніс перетинає шрам.

Масштаб і видовищність у трейлері є, наскільки сильна драматургічна частина, можна буде визначити лише під час перегляду.

Трейлер серіалу "Лицар у чорному". Судячи з ролика, проєкт нагадує за стилем "Шаленого Макса".

"Місто у вогні" / City on Fire

США, 2023, кримінальна драма

Прем'єра: 12 травня

Платформа: Apple TV+

У ролях: Ксав'єр Скотт, Kетлін Maнpo, Джемайма Керк

Перед нами екранізація дебютного однойменного роману журналіста Гарта Ріска Голлберга, який він випустив десять років тому і заробив на ньому вже не один мільйон доларів.

Це книга про Нью-Йорк і групу підлітків, які вирішили "поліпшити світ". А як це зазвичай роблять підлітки? Правильно — через революцію.

За сюжетом 4 липня 2003 року, в День незалежності США, у Центральному парку Нью-Йорка було застрелено студентку місцевого університету Саманту Чічарро. Незабаром виявляється, що цей злочин пов'язаний із загадковими пожежами в Нью-Йорку, з роксценою, а також дуже заможною сім'єю, що займається в місті нерухомістю. Виявилося, що їхні сини пов'язані з групою підлітків, які мріяли зробити революцію США.

Загалом це серіал про революцію, рок-н-рол і плату за ігри, які заходять надто далеко.

Трейлер серіалу "Місто у вогні". Серіал про революцію, рок-н-рол і плату за ігри, які заходять надто далеко.

"Американець китайського походження" / American Born Chinese

США, 2023, комедійний бойовик, фентезі

Прем'єра: 24 травня

Платформа: Disney+

У ролях: Стефані Сюй, Мішель Єо, Бен Ванг

Ця історія базується на однойменному графічному романі Джина Луєна Янга. Старшокласник Цзінь Вонг намагається впоратися з проблемами в школі та вдома. Він знайомиться з новим однокласником, який приїхав навчатися за обміном. Подальші події втягують Вонга в протистояння … між богами китайської міфології.

Побутова розповідь плавно перейде у фентезійну, тому не дивно, що в "Американці китайського походження" зайняті актори з торішнього кінохіта — тріумфатора "Оскара", фільму "Все, завжди і водночас". І тут, і там — Мішель Єо, Стефані Сюй, Джеймс Хонг. Подивимося, чи спрацює ідея змішати побут і фентезі вдруге?

Трейлер серіалу "Американець китайського походження". Протистояння між богами китайської міфології.

"ФУБАР" / FUBAR

США, 2023, шпигунсько-пригодницький бойовик, сімейна комедія

Прем'єра: 25 травня

Платформа: Netflix

У ролях: Арнольд Шварценеггер, Моніка Барбаро, Джей Барушель

Показний чоловік Люк і красуня Емі — батько й дочка. Однак несподівано з'ясовується, що вони обоє — агенти ЦРУ. Далі — більше, виявляється, що близькі родичі до ладу одне про одного нічого не знали, що породжує масу абсурдних ситуацій. Звідси й назва стрічки. FUBAR — це скорочення від різкого англійського виразу Fucked Up Beyond All Recognition, що нашою мовою приблизно: ідіотизм за межею розуміння.

Очевидно, Залізному Арні не дають спокою лаври зірки та друга Сильвестра Сталлоне, який уперше минулого року засвітився в серіалі про мафіозі "Король Талси". Стрічка сподобалася і критикам, і глядачам.

Арнольд зрозумів: треба йти тією ж дорогою, тільки замість криміналу з елементами пародії вирішив змішати шпигунський бойовик і сімейну комедію, де однією зі складових буде батьківська опіка над дорослою дочкою. На виході має вийти коктейль із "Дитсадкового поліцейського" та "Правдивої брехні". Якщо, звісно, все вийде.