Трималася осторонь: переможниця Євробачення-2023 відмовилася допомагати українцям

Менеджер гурту TVORCHI розповіла, що Лорін, яка на пісенному конкурсі представляла Швецію, не стала підписувати прапор України, який планували продати з аукціону для допомоги військовим.

Переможниця Євробачення-2023 Лорін (Швеція) відмовилася взяти участь в ініціативі українського гурту TVORCHI та не підписала український прапор. Про це розповіла менеджер групи Юлія Могилюк у коментарі медіа "Обозреватель" у понеділок, 29 травня.

"Лорін, мабуть, єдина учасниця з усіх, з якою особливого контакту ми не мали", — розповіла Могилюк.

За її словами, переможниця Євробачення-2023 відмовилася підписувати український прапор та таким чином висловити Україні свою підтримку та допомогти українським військовим (прапор із підписами учасників пісенного конкурсу українці планували продати з аукціону).

"Вона (Лорін, — ред.) трималася осторонь усіх, і єдина відмовилася підписати прапор", — сказала менеджер TVORCHI.

Вона також додала, що інші учасники пісенного конкурсу – виконавці з Фінляндії, Італії, Іспанії, Литви, Франції – відреагували на ініціативу групи з розумінням та приєдналися до акції.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що Швеція перемогла на "Євробаченні-2023". На другому місці опинився представник Фінляндії Käärijä, а Україна увійшла до десятки.

Дещо раніше, на початку травня Фокус писав про те, що відомо про дует TVORCHI, який у 2023 році представляв Україну на пісенному конкурсі "Євробачення". Електронний музичний дует з Тернополя було засновано у 2018 році і за цей час вже випустив чотири студійні альбоми, куди увійшли композиції українською та англійською мовами: The Parts" (2018), "Disco Lights" (2019), "13 Waves" (2020) ) та "ROAD" (2021).