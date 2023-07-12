Помер Мілан Кундера, автор культового роману "Нестерпна легкість буття"

Чеський і французький письменник помер після тривалої хвороби.

Мілан Кундера, знаменитий чеський письменник, автор культового роману "Нестерпна легкість буття", який жив у Франції, помер у 94 роки. Обставини його смерті та місце, де він помер — невідомі. Анна Мразова, прессекретарка бібліотеки Мілана Кундери в його рідному місті Брно тільки повідомила, що він помер після тривалої хвороби 11 липня. Про це пише Reuters.

Мілан Кундера був змушений покинути рідну країну в 1975 році. Він влаштувався у Франції і батьківщину відвідував тільки інкогніто, відвідуючи друзів. Він не був присутній навіть на відкритті своєї бібліотеки в рідному Брно у квітні цього року.

Біографія Мілана Кундери

Мілан Кундера народився в місті Брно на території тодішньої Чехословаччини. Його батько був ректором університету в Брно, а двоюрідний брат Людовик Кундера став відомим перекладачем і письменником.

Свої перші вірші Мілан написав ще в молодшій школі. В університеті він вивчав музикознавство, кіно, літературу та естетику.

У 1950 році перервав навчання з політичних причин, проте закінчив його 1952 року. Працював асистентом і пізніше професором академії на факультеті кіно, викладав світову літературу. Працював у літературних журналах "Literární noviny" і "Listy".

У 1950 році його виключили з Комуністичної партії Чехословаччини за "антипартійну діяльність та індивідуалістські тенденції".

Свою першу книжку він опублікував 1953 року. А перший роман "Жарт" 1967-го. У ньому розповідається історія чеської інтелігенції в умовах радянської дійсності.

Цього ж року Кундера взяв участь у IV з'їзді спілки письменників Чехословаччини, де відкрито закликав до демократизації суспільного і політичного життя країни. Вважається, що саме цей його виступ надихнув народ на "Празьку весну" — революційним процесам 1968 року, що закінчилися введенням радянських військ, танками на вулицях Праги та загибеллю мирних жителів.

1970 року Кундера закінчив другий роман "Життя не тут" про деградацію молодого поета Яроміла в соціалістичній Чехословаччині. Роман було видано 1973 року в Парижі.

Від'їзд до Франції

1975 року Кундеру запросили професором до Реннського університету у Франції. Він покинув Чехословаччину разом із дружиною і назад більше не повернувся.

Комуністичний уряд позбавив Кундеру громадянства 1979 року після публікації його роману "Книги сміху і забуття". У 1981 році він став французьким громадянином.

Він найбільш відомий своїм романом "Нестерпна легкість буття", який став міжнародним бестселером, коли його опублікували 1984 року.

Історія пари, Томаса і Терези, відбувається в розпал радянських репресій і Празької весни 1968 року. Чотири роки після публікації книги оповідання було адаптовано для американського фільму. Головні ролі в ньому виконали Жюльєтт Бінош і Деніел Дей-Льюїс.

Трейлер фільму "Нестерпна легкість буття"

У 2008 році Кундеру звинуватили в тому, що 1950 року він зрадив опозиціонера, який потім зник на кілька років у трудовому таборі. Доказом нібито послужив протокол чеської таємної поліції.

"Я абсолютно здивований тим, чого не очікував, про що вчора навіть не знав, тим, чого не було", — сказав письменник чеському інформаційному агентству. Насправді його підпис під документом відсутній.

Кундера перестав публічно коментувати своє минуле й інкогніто їздив до Чехії, щоб відвідати своїх друзів. Як акт примирення колишній прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш знову запропонував йому чеське громадянство, але Кундера не прокоментував цю пропозицію.

Нагадаємо, минулого місяця померла відома британська акторка і політик Гленда Джексон.