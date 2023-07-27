Завершився сезон "Київ Модерн-балету". Поклітару вже відновив 10 шоу та готує прем'єру (фото)

Провідний балетний колектив у новому сезоні представить у жовтні прем'єру балету "ДискриміНАЦІЯ".

Відрадно, що під час війни художній керівник і засновник "Київ Модерн-балету" Раду Поклітару відновив 10 своїх балетів-шоу та поставив одну прем'єру. Це було непросто: частина трупи з початком війни емігрувала та влилася в інші європейські колективи. Що зрозуміло: професійний вік танцівників недовгий. Довелося набрати нових артистів — плюс "модернівці", які не виїхали. Репертуар було відновлено: вистави навесні та влітку проходили з аншлагами.

Фокус відмітить найяскравіші постановки та скаже два слова про майбутню.

Колектив "Київ Модерн-балет" Раду Поклітару давно має світове визнання та розсип "Київських пекторалей". Його головний козир — це мікс видовищності бродвейських мюзиклів і сучасної хореографії. Майстер повністю переробляє сюжети відомих балетів або робить абсолютно нові постановки на кшталт "Маленького принца" за Екзюпері або шоу-балету "Завтра" — це фантазія про післявоєнне майбутнє України. Під фортепіанні пасажі Фредеріка Шопена танцівники в жовто-помаранчевих костюмах робили десятки чарівливих синхронних рухів: веслували, гойдали колиски, крокували в марші та вибудовували піраміду — нової, вже мирної країни. У фіналі вони піднімалися по мотузкових сходах до неба!

"Завтра", балет Раду Поклітару, що символізує єднання українців Фото: Марина Брікімова

Хореограф поєднує у своєму стилі як західні техніки танцю, що наголошують на пластичному розкритті окремих образів, так і східні — як у китайській опері, де десятки артистів утворюють на сцені різні фігури. Наприклад, біблійний змій із "Маленького принца", "тіло" якого формували десятки танцівників. Усі ці прийоми використовуються залежно від того, що нам хоче сказати Маестро.

Із особливостей постановок. Раду Поклітару першим у нас у балеті став використовувати 3D-відеомеппінг. Це вражає — особливо у відновленій зараз виставі за Гоголем "Вій". На підмостках МЦКМ ПУ (Жовтневий палац) ми бачили такий собі куб зі спеціальної тканини, різні боки якого слугували екранами. Так імітувалися польоти бурсака Хоми Брута або проєктувалися циферблати, що мчали, символізуючи швидкоплинність часу. Або над залом завмирало величезне демонічне обличчя Вія, а куб перетворювався на дерев'яну церкву.

Саундтрек випускника Одеської музичної академії Олександра Родіна робив це шоу абсолютно оригінальним. Його композиції нагадували за стилем мелодії дитячої музичної скриньки, але водночас у цій музиці була присутня прихована загроза: все це було схоже на безтурботність Хоми перед обличчям ще невідомої для нього небезпеки.

У Панночки, згідно із задумом Поклітару, був роман із демоном Вієм. Але вона "запала" на бурсака Хому, що закінчилося для неї трагічно. Однак пекельна свита в масках прибула помститися за смерть пані.

Незвичайний драматургічний хід, фігура в білому — це душа Хоми. Вона хоче врятувати господаря та сама врятуватися від демонічних сил.

Панночка верхи на демонічній свиті намагається закабалити душу Хоми Брута Фото: Марина Брікімова

Попри похмурий сюжет, у балеті маса кумедних сцен — розпивання напоїв у барі, наприклад. Або майданчик із сільськими танцями, де в кожного бурсака й дівиці був чітко "промальований" свій характер: від сором'язливо-обережного до буйно-розгульного. Ця палітра персонажів і 3D-візуальні ефекти роблять "Вій" шоу-балетом європейського рівня.

У "Кармен.TV" за сюжетом якась глядачка дивиться балет Бізе по телевізору, але потім вона "влазить" у постановку.

У "Кармен.TV" глядачка дивиться балет Бізе по телевізору, а потім потрапляє в дію Фото: Марина Брікімова

Вона дедалі активніше починає відбивати у фатальної красуні Кармен кавалера — солдата Хосе. Уперше я бачив на підмостках бійку жінок на ножах: справжній трилер.

Жіноча бійка на ножах у балеті Раду Поклітару "Кармен.TV" Фото: Марина Брікімова

Водночас створюється враження, що артисти Раду літають або ширяють, настільки вони високо стрибають. Кавалер Кармен буквально полетів за кинутою нею трояндою.

Кавалер Кармен буквально полетів за кинутою нею трояндою. Фото: Марина Брікімова

У "Болеро" майстер дає певну панораму еволюції людства. Від того моменту, коли наша свідомість була темною і всі ми були в гамівних сорочках свого невігластва. Але ось одна людина звільнилася від пут. Інший. Хлопець одразу ж став намагатися піднятися над усіма: що більше свободи — то більше егоїзму. В нього й вибір з'явився ширший — із двох панянок. Дійство доходить до війни "вільних" людей — одне проти одного.

У "Болеро" чоловік не встиг звільнитися від гамівної сорочки невігластва, як одразу впав у гординю Фото: Марина Брікімова

А балет-шоу "Дощ" дає більше шансів людству: воно насичується сонячним дощем у перевернуті парасольки. Дощем слугує на сцені пісок, що ллється зверху тоненькими цівками, які підсвічують прожектори. Дуже красива та містична сцена — небеса "проливають" на нас любов, щоб ми тут не перебили одне одного.

У "Дощі" герої ловлять сонячні струмені небесної любові у свої парасольки Фото: Марина Брікімова

Новий балет "ДискриміНАЦІЯ" (прем'єра 21 жовтня) — це близька за темою вистава. Хореографічна фантазія Раду Поклітару, що складається з новел-притч, які покликані розповісти про різні види дискримінації. Однак у цій роз'єднаності між собою люди все-таки доводять здатність знайти точки взаєморозуміння.

Новий сезон колективу відкриється 26 серпня балетом "Двоє на гойдалках" за мотивами п'єси американця Вільяма Гібсона. Про що вона? Про кохання розлученого чоловіка та самотньої жінки, де квінтесенція неможливості відпустити минуле виражена у фразі: "Перестань тримати рукою моє серце!". Постановка пройде в новій локації — відремонтованому кластері "Краків".