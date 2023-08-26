Помер режисер Гліб Панфілов, який зняв фільм "Васса", чоловік акторки Інни Чурікової

У Москві помер радянський і російський режисер і сценарист Гліб Панфілов. Сім місяців тому померла його дружина, актриса Інна Чурікова.

Помер відомий режисер Гліб Панфілов. Йому було 89 років. Про смерть режисера повідомив РИА Новости директор театру "Ленком" Марк Варшавер.

"Сталося нещастя. Пішов із життя великий режисер Гліб Анатолійович Панфілов", — сказав Варшавер. За його словами, про дату і час прощання буде повідомлено пізніше.

Панфілова госпіталізували в інститут Скліфосовського з інсультом ще 11 травня. Потім у режисера розвинулася пневмонія. Він був у дуже поганому стані. Його перевели в реабілітаційний центр, а з нього — в "одну з лікарень Москви".

Днями Варшавер повідомляв, що Панфілов почувається погано, але його стан оцінюють як задовільний.

Гліб Панфілов та Інна Чурікова Фото: Getty

Гліб Панфілов — чоловік актриси Інни Чурікової, яка померла на початку 2023 року.

Гліб Панфілов зняв фільми "Васса", "У колі першому", "Мати", "Початок", за який отримав приз на Венеціанському кінофестивалі 1971 року. У 1990 році на Каннському кінофестивалі його нагородили спеціальним призом за видатні художні досягнення за картину "Мати".

Саме під час зйомок фільму "Початок" про долі Жанни д'Арк та акторки, яка виконує її роль, Гліб зустрів Інну Чурікову, яка стала його музою і дружиною.

Гліб Панфілов та Інна Чурікова Фото: Соцмережi

У 1986 році він дебютував як театральний режисер у театрі "Ленком" постановкою "Гамлета" з Олегом Янковським у головній ролі.

Панфілов народився 21 травня 1934 року в Магнітогорську. У 1966 році почав працювати на "Ленфільмі", де зняв свій художній дебют "У вогні броду немає", який отримав головний приз кінофестивалю в Локарно, Швейцарія.

Нагадаємо, актриса Інна Чурікова померла 14 січня 2023 року в Москві після тривалої хвороби.