Фільми вересня. Нестримні знову у справі, небезпечна дівчинка-робот, недолікований маніяк мстить лікарям

У вересні глядачів завалять екшеном різних мастей — від не дуже доброго старого бойовика до науково-фантастичного трилера і постапокаліптичного бойовика.

У вересні в український прокат виходить давно очікуваний кіноманами бойовик режисера-каскадера Скотта Во "Нестримні 4" з Джейсоном Стейтемом, Сильвестром Сталлоне і Дольфом Лундгреном. Сильвестр, як і раніше, біля керма команди головорізів у ролі найманця Барні Росса.

Режисер культового фільму "Від заходу до світанку" Роберт Родрігес покаже Бена Аффлека в "навороченому" а ля Нолан трилері "Під гіпнозом" зі злочинцем-гіпнотизером. Вітчизняні кіношники порадують авантюрно-романтичною комедією в дусі "Вбивства в Парижі". А Джон Девід Вашингтон відчайдушно рятуватиме людство від оскаженілих роботів за допомогою милої, але небезпечної дівчинки-робота.

Під гіпнозом / Hypnotic

США, 2023, детектив, трилер

Прем'єра: 7 вересня

У ролях: Бен Аффлек, Алісе Брага, Вільям Фіхтнер

Режисер Роберт Родрігес взявся за трилер у дусі Крістофера Нолана — така собі напівнауково-фантастична стрічка зі злочинцем-гіпнотизером. Детектив поліції втратив доньку — дівчинка безслідно зникла безвісти з дитячого майданчика. Ця подія зруйнувала його родину.

Через рік поліція отримує таємничий дзвінок: планується пограбування банку, і злочинців цікавить тільки одна комірка — номер 23. Коп знаходить там... фото своєї зниклої дочки. Незабаром спливає фігура такого собі Діллрейна, який маніпулює людьми за допомогою гіпнозу, змушуючи їх брати участь у його багатоходових злочинних комбінаціях. Таких типів називають "гіпнотиками". Виявляється, Діллрейн колись працював на спецслужбу. А головний герой починає розуміти, що не може довіряти не тільки близькому оточенню, а й своїй пам'яті.

Стрічка вийшла у світовий прокат у травні. Вона була неоднозначно оцінена критиками і зібрала лише свій 70-мільйонний бюджет. Однак з приводу акторської гри Аффлека нарікань не чути — тут усе на рівні. Кіно призначене любителям багатоходівок.

Трейлер фільму "Під гіпнозом"

Нестримні 4 / The Expendables 4

США, 2023, бойовик

Прем'єра: 21 вересня

У ролях: Меган Фокс, Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне, Кертіс "50 Cent" Джексон, Дольф Лундгрен

"Нестримні" — остання частина успішної франшизи. Фільму дали рейтинг R — жорстокостей вистачає.

Спецзагін отримує нове завдання — зупинити божевільного терориста Суарто. Той керує злочинною організацією і планує застосувати ядерні боєголовки, щоб спровокувати зіткнення США та Росії.

За сюжетом частина команди Нестримних опиняється в полоні. Але Лі Крістмас у виконанні Стейтема — на волі. А отже, він точно не підведе. Хто жадав зустрічі зі Стейтемом — знайте: його в стрічці буде багато.

Поганих хлопчиків зупинять дуже погані, але які за праве діло.

Трейлер фільму "Нестримні 4"

Кохання без контракту

Україна, 2023, комедія, авантюра, пригоди

Прем'єра: 21 вересня

У ролях: Олександр Попов, Ольга Скороходова, Володимир Шумко

Українські кіношники видали авантюрно-романтичне кіно в дусі "Загадкового вбивства" і "Вбивства в Парижі" з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон. Уже інтригує.

Подружня пара, яка прожила в шлюбі 10 років, вирішує розлучитися. Сімейний юрист нагадав їм, що за шлюбним контрактом вони можуть спільно витратити гроші з банківського рахунку, призначеного на "щасливу старість".

Ерік і Наталі їдуть у відпустку в Європу, де зустрічають аристократичне подружжя — Річарда та Елізабет. Українці весело проводять час у подорожах разом з аристократами, але раптом з'ясовують, що стали співучасниками великої афери.

Трейлер фільму "Кохання без контракту"

Пила X / Saw X

США, Канада, Мексика, 2023, детектив, трилер, жахи

Прем'єра: 28 вересня

У ролях: Тобін Белл, Стівен Бренд, Сінневе Макоді Лунд

Хворий на рак Джон Крамер вирушає до Мексики, щоб пройти вкрай ризиковану й експериментальну операцію, яка обіцяє неймовірні результати. Але незабаром з'ясовується, що тамтешні лікарі — просто шахраї, які наживаються на смертельно хворих пацієнтах.

Що ж, ці недобросовісні лікарі самі підкинули кривавому Конструкторові нову халтурку. Знайшли кого по-шарлатанськи лікувати: Крамер постарається для цих ескулапів понаставляти своїх смертельних пасток. Помста недолікованого маніяка буде винахідливою.

Трейлер фільму "Пила X"

Творець / The Creator

США, 2023, драма, фантастика, екшн

Прем'єра: 28 вересня

У ролях: Джон Девід Вашингтон, Джемма Чан, Еллісон Дженні

Початок фільму стандартний (про що повідомляється в ролику): 10 років тому ШІ об'єднав усіх роботів на Землі проти людей. Зав'язалася кривава битва. Роботи, щоб взяти гору, створили надзброю. Суперагенту людей доручають знайти її. Він знаходить, з'ясувавши, що ця потужна зброя має вигляд... маленької і миленької робо-дівчинки. Що робити, блін?!

Очевидно тут проглядається тема "батьків і дітей", як у серіалах "Мандалорець" і "Обі-Ван Кенобі", а також бойовику "Захисник" зі Стейтемом, де герой вирішив одну дівчинку, найняту мафією для кодування, захистити від такої неприємної компанії.

Чи допоможе суперагенту дівчинка-робот знайти таємничого "архітектора" ШІ, який її створив? І чим агент допоможе дівчинці? Відповіді на ці запитання можна отримати у вересні в кінозалі.