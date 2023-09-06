День рудих. Топ 10 "вогняних" зірок: шахістка, рецидивістка, діва-воїн, капелюшник і пустун з пропелером

Фокус у Міжнародний день рудих представляє свою десятку культових кіноперсонажів із золотисто-вогняним волоссям.

6 вересня — Міжнародний день рудих. Це свято покликане нагадати власникам золотистої шевелюри про їхню унікальність: кількість рудих від загальної чисельності людей становить лише 1-2%. Зате ці відсотки — вогонь!

Фокус згадав десять легендарних персонажів кінематографа й анімації, які мали таке волосся. Це шахістка-вундеркінд Елізабет Гармон, яка обіграє всіх чоловіків-гросмейстерів, Багряна відьма, котра ворогує з доктором Стренджем, Міледі, хлопчик Антошка, Карлсон, який живе на даху, вулична дівчина-красуня, яка підкорила серце судновласника, незрівнянний Містер Фокс, який краде курок, Лілу — П'ятий елемент, репортер Тінтін, який шукає скарби, і божевільний Капелюшник з Країни чудес. Більшості рудих героїв притаманний дух авантюризму.

Аня Тейлор-Джой — вона ж Елізабет, шахістка-вундеркінд

Аня Тейлор у ролі Елізабет ("Хід королеви")

У 2020 році мінісеріал Netflix "Хід королеви" став сенсацією: за 28 днів його подивилися 62 млн осіб.

У центрі історії — руда симпатична дівчина Елізабет Гармон. Ще дівчинкою, вона потрапляє в інтернат — після загибелі матері в автокатастрофі. Там Бет захопилася шахами і почала регулярно бачити на стелі гігантську перевернуту шахову дошку, де швидко рухаються фігури. Причому якщо дівчинка її бачить — перемога, вважай, у неї в кишені. Наша Елізабет вродлива, як Мерилін Монро, надрозумна і стильна. Майбутню шахову чемпіонку зіграла фантастично вродлива британо-аргентинська акторка і модель Аня Тейлор-Джой. Вона свердлить супротивників-чоловіків гіпнотичними, величезними, немов озера, очима і весь час у них виграє. У чоловіків-шахістів два варіанти: або програти, потворно, з криками вчепившись собі у волосся, або після програшу чуттєво потиснути красуні руку. Більшість віддають перевагу другому варіанту.

Елізабет Олсен — Багряна Відьма, нещасна мати

Багряна Відьма в гніві страшна

Багряна Відьма, вона ж Ванда Максимова у чудовому виконанні Елізабет Олсен — героїня-антагоністка блокбастера "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" (2022). Усе своє вміння змінювати реальності та підпорядковувати хаос вона спрямовує на те, щоб жити домогосподаркою зі своїми двома синочками — дітьми від біоробота Віжена (серіал "Ванда/Віжен"), якого вже немає в живих.

В одній зі сцен вона проникливо каже: "Сім'я — це назавжди".

Щоб бути зі своїми хлопчаками, Багряна Відьма трощить сотні світів, але оскільки жорстока чарівниця бореться за своє тихе сімейне щастя, то якось не виходить за це дуже її засуджувати.

Мілла Йовович — Лілу, діва-воїн

Лілу — суперменша, дитина і просто красива дівчина

Лілу — головна героїня культового фантастичного бойовика Люка Бессона "П'ятий елемент" (1997). У неї суперечливий характер: вона — діва-воїн і водночас дівчина, яка потрапила в біду і потребує захисту. Дивно, але факт: Міллі Йовович вдалося бути переконливою в обох цих іпостасях.

З одного боку, її руда героїня знищує незліченну кількість ворогів, з іншого — вона чутлива, здригається від будь-якого різкого звуку. Лілу — супервумен і дитина, надзброя і сексуальна штучка. Як у таку не закохатися? Що й робить таксист Корбен Даллас, якого класно зіграв Брюс Вілліс.

Незрівнянний Містер Фокс: злодій-аристократ

Незрівнянний Містер Фокс — аристократ-злодій

Герой мультфільму режисера Веса Андесона лис Містер Фокс чарівний, ввічливий та освічений. А фермер Богіс — неосвічений, грубий і жорстокий. Але в нього є кури, які краде Фокс. Відповідно, лис — злочинець.

І ватага Богіса мріє його зловити і вбити. Іноді його навіть ловлять, але… Містер Фокс знову опиняється на волі: його хитрий розум щоразу знаходить вихід із чергової пастки.

Тінтін: репортер-авантюрист

Рудий Тінтін завжди готовий до нових пригод

Цифровий мультфільм "Пригоди Тінтіна: Таємниця "Єдинорога" (2011) став першим проєктом режисера Стівена Спілберга, який був знятий за допомогою технології захоплення руху. Заснована картина на трьох альбомах бельгійських коміксів про пригоди репортера Тінтіна.

Тінтін — юний і незалежний журналіст-детектив. Йому дістався сувій з корабля "Єдиноріг", де намальована карта зі скарбами. Цей сувій був потрібен не йому одному. У картині змінюють одна одну погоні на авто, перестрілки, дуелі, морські мандрівки і віражі на літаках. І в жодній небезпечній ситуації Тінтін не проявив слабкість духу. Цей майже хлопчик здатен перевернути гори.

Фіона: принцеса-перевертень

Принцеса Фіона — справжній скарб: у душі

Принцеса Фіона вперше з'явилася в анімаційному фільмі "Шрек" у 2001 році. Її фішка в тому, що вона — прекрасна руда принцеса, яка щоночі через прокляття перетворюється на зеленого огра. Не пощастило. Але дівчина не сумує.

Спочатку Фіона мала зруйнувати злі чари за допомогою поцілунку принца, але натомість познайомилася і закохалася… в огра на ім'я Шрек.

Фіона постійно проявляє характер переможниці та ніколи не здається. Вона однаково вправно б'ється і жартує.

У "Шреку" представлена одна з найбільш шокових в анімації сцен. Коли принцеса Фіона співає, їй підспівує пташка. Вони голосять дуетом, але коли принцеса бере вкрай високу ноту, пташка, роздувшись, лопається. Наступний кадр — Фіона смажить яєчню з трьох яєць пташки, які були в неї в гнізді. цією пародією на епізод із діснеївської "Білосніжки" романтизму було завдано чутливого удару!

Смарагдового кольору Фіона після поцілунку перетворюється… ні, залишається такою ж зеленою — до пари своєму нареченому Шреку.

Головне перетворення — внутрішнє: Шрек і Фіона щасливі в коханні. І вони повністю підходять одне одному.

Джонні Депп — Капелюшник, божевільний бунтар

Капелюшник Джонні Деппа швидко став мережевим мемом

Божевільний Капелюшник, він же Таррант Циліндр — персонаж казкового фільму "Аліса в Країні чудес" (2010) Тіма Бертона. Капелюшник є бунтарем — учасником руху опору, який мріє повалити криваву Червону Королеву.

Капелюшника переконливо зіграв Джонні Депп. Зовнішність Тарранта стала мемом: зелені очі, бліда шкіра, вогняне волосся, циліндр, сюртук, смугасті штани, метелик. У мережі його часто поміщають кудись, якщо потрібно підкреслити фріковість.

Капелюшник — єдиний вижилий член свого клану, всі інші вбиті Червоною Королевою. Побачивши своє село спаленим дотла, він злегка збожеволів. Але в потрібний момент Капелюшник завжди приходить на допомогу Алісі.

Коли він розлючений або на межі божевілля — його очі із зелених перетворюються на жовті.

Перемогу у вирішальній битві Капелюшник відсвяткував своїм знаменитим танцем "Джига-Дрига".

Антошка: ледар

Милий Антошка

Герой відомого радянського мультфільму "Антошка" (1969) — ледар. Коли його кличуть попрацювати, накопати картоплі, наприклад, — він ігнорує ці заклики, лежить і гризе насіння. Зате коли його покликали обідати — одразу прибіг, але знайшов замість їжі в горщику… живе жабеня.

В іншій серії циклу Антошка, швидше, позитивний персонаж. Його всі дражнили: "Рудий, рудий, конопатий, убив дідуся лопатою!". Як сказали б сьогодні: "Зазнав булінгу через зовнішність". Ображена дитина залізла на дах, а сонечко з неба їй каже: "Я ж теж рудим уродилося. Але ж, якщо захочу, всіх підряд роззолочу. Ну-бо, подивися, що вийшло!". Сонце змилостивилося і зробило рудим "весь білий світ". Висновок: "А якщо кожен конопат, де на всіх набрати лопат?".

Уся ця "руда" пишність — плід уяви видатного дитячого письменника Едуарда Успенського.

Маргарита Терехова — Міледі, рецидивістка з амбіціями

Міледі Маргарити Терехової

Рудою бестією в ролі Міледі була і згадана вище Мілла Йовович у французьких "Трьох мушкетерах" (2011).

Але зараз згадаємо Міледі у виконанні радянської акторки Маргарити Терехової з легендарного мінісеріалу 1979 року "Д'Артаньян і три мушкетери", звідки половина фраз пішла в народ. Телефільм зняла, між іншим, Одеська кіностудія, а в "ролі" Парижа виступив наш Львів.

Найбільш знаковою сценкою з Тереховою стало вербування секретаря Бекінгема — Фелтона, щоб направити його руку на вбивство шефа. Істерична гра Терехової була розкішна. Коли вона "навішала локшини", що якийсь пан позбавив її цноти, пустивши під укіс репутацію, божевільний Фелтон збуджено кричав: "Ім'я, сестро, ім'я?" Ефектна пауза. "Бекінгем!".

Джулія Робертс — Красуня, вулична дівиця, замаскована Попелюшка-Галатея

Герой Річарда Гіра був зачарований рудими локонами подруги у виконанні Джулії Робертс

Акторка Джулія Робертс знялася в десятках стрічок, але багато хто її пам'ятає за потужним стартом у фільмі "Красуня" (1990). Там її героїня з вуличної повії перетворюється на чарівну леді та зводить з розуму судновласника в особі Річарда Гіра. Мільйонер їй робить пропозицію під сльози глядачок усього світу. Фішка стрічки — у трансформації головної героїні.

Це не тільки історія Попелюшки, але, скоріше, сюжет з п'єси Бернарда Шоу "Пігмаліон" (1912), де з вуличної продавчині з квітами професор зумів зробити "герцогиню" — так, що ніхто на світському рауті не здогадався, що ця "аристократка" — з нетрів.

Карлсон: пустун із пропелером

Найбільше на світі Карлсон обожнював малинове варення

Примхливий, нахабний, "в міру вгодований чоловік" Карлсон — персонаж шведської письменниці Астрід Ліндґрен. Він мешкає в маленькій мансарді, яка розташована на даху багатоповерхового будинку. Обожнює пустувати і їсти малинове варення. Головна його фішка — спеціальний моторчик із пропелером на спині, завдяки якому Карлсон літає.

Карлсон щиро прив'язаний до друга — хлопчика на ім'я Сванте Свантесон, або просто Малюк.

Взагалі-то Карлсон показаний чималим егоїстом, але не піддатися його чарівності неможливо. Два мультфільми "Малюк і Карлсон" (1968) і "Карлсон повернувся" (1970) були в СРСР значно популярнішими, ніж літературні першоджерела.

Ба більше, Карлсон тут набагато більш культовий персонаж, ніж у Швеції, де його сприймали радше як шкідливого типа. Що так підкорило публіку?

Швидше за все — відчуття свободи Карлсона. Захотів — прилетів, захотів — полетів. Настав час пустувати — пустує. У країні тотальних обмежень це було проявом нечуваної анархії. Але мило, з невинним виразом пухкого обличчя.

Десятки фраз із мультфільму стали крилатими: "Да пустяки, дело-то житейское!", "Спокойствие, только спокойствие!".

Крім того, що Карлсон "розумний, красивий і в міру вгодований чоловік у повному розквіті сил", він же "ще й талановитий".

Мегапопулярність анімаційного Карлсона призвела до появи анекдотів про нього. Більшість із них була сексуального характеру. Наприклад. Карсон зустрічається із заміжньою дамою. Вона: "Ти не боїшся? А раптом чоловік нагряне?" — "Не хвилюйся, — відповідає чоловік у повному розквіті сил. — У мене штанці з мотором — раптом що, стрибну у вікно і полечу". Чоловік нагрянув. Карлсон стрибнув. "Із ким ти була?" — загримів чоловік. — "Одна" — "А чиї це на стільці штанці з мотором?".

В анекдотах проявлялася народна любов до Карлсона саме як до вельми вільного героя, який може витворяти, що захоче.

Не дарма ненависна домоуправителька Фрекен Бок ніжно скаже біля вікна про Карлсона: "Он улетел… но обещал вернуться. Милый…".