Фільм "20 днів у Маріуполі" представлятиме Україну на премії Оскар

Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є режисер Валентин Васянович ("Атландита", "Відблиск").

Український Оскарівський Комітет (УОК) 18 вересня 2023 року обрав документальний фільм "20 днів у Маріуполі" представником України, який у 2024 році позмагається за номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це повідомили на сайті Української кіноакадемії.

Як відомо, разом із режисером стрічки Мстиславом Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко.

"У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в Українській кіноакадемії, фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є режисер Валентин Васянович ("Атландита", "Відблиск").

Більше про фільм "20 днів у Маріуполі"

Документальний фільм воєнного кореспондента Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" показує події перших тижнів після того, як російські військові напали на місто 24 лютого 2022 року.

У картині детально зафіксовані моменти бомбардування житлових будинків у місті, ракетний обстріл пологового будинку і життя людей в обложеному росіянами місті. Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз глядацьких симпатій на популярному фестивалі незалежного кіно Sundance.

Нагадаємо, 8 серпня поліцейський Володимир, який став героєм документального фільму "20 днів у Маріуполі", розповів про те, як рятував людей під завалами після обстрілу Покровська, поки не зазнав поранення.