Аншлагове шоу Монатіка "ART оборона". Як артисту вдалося потрапити в нерв сьогоднішньому глядачеві

Фокус підготував репортаж із шоу MONATIK, що відгриміло в столичному Палаці "Україна": дуже актуальні тексти пісень, потужні спецефекти та обійми з фанатками.

Дмитро Монатік другим після Артема Пивоварова дав два аншлагові концерти в Палаці "Україна". Початок війни він зустрів на відпочинку в Іспанії. Через п'ять місяців повернувся додому і в липні 2022 року випустив військовий альбом "ART оборона" — з віршованими монологами і піснями. Пізніше на Батьківщині до нього приєдналася сім'я: дружина і двоє маленьких синів, які були присутні на концерті. Навесні 2023 року Монатік переклав свій російськомовний репертуар українською і влітку вирушив у тур 22 містами країни. Обкатавши програму, він дав на вихідних насичене шоу в Палаці "Україна", де були свіжі та старі хіти, веселі та зворушливі діалоги із залом і дивовижні спецефекти. Фокус зазначить переваги і недоліки нового шоу співака.

Рік тому Дмитро Монатік першим з українських артистів випустив альбом про воєнний час "ART Оборона", а влітку цього року вирушив у тур містами країни з новою програмою. На концерт у Палаці "Україна", що завершує турне, прибули і зіркові гості: Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Горбунов.

Радіоведучі Андрій Чорновіл та Лєра Товстолєс провели благодійний аукціон. Дмитро Монатік підготував для публіки два лоти, гроші від продажу яких буде передано до благодійного фонду "Твоя опора" на підтримку сімей з деокупованих територій.

Перший — це захисного кольору вишиванка президента України Володимира Зеленського — у ній лідер записував свої відеозвернення. Торг почався зі смішної суми в 500 грн. Однак ціна зростала, як снігова куля, і в підсумку вишиванку купив за $3 тис. худий чоловік східної зовнішності років тридцяти в темно-синій футболці та сірих штанах. Він скромно і навіть сором'язливо пройшов посеред зарядженої публіки на сцену за культовим атрибутом українського президента.

Другим лотом виявився національний прапор України з підписом Монатіка і датою шоу. MONATIK свій автограф поставив перед концертом. Прапор був куплений тим же скромним чоловіком за дещо нижчу ціну — дві тисячі доларів. На цього глибоко замаскованого мільйонера особливо пильно дивилася обома очима жіноча частина залу, тому що супутниці поруч із ним не спостерігалося.

Чарівна багатоповерхівка

О сьомій годині вечора стартував концерт. Посеред сцени стояла розбомблена, спалена багатоповерхівка з чорними провалами вікон. Виявилося — це декорація під візуальне транслювання. Під час шоу вона зазнала безліч трансформацій, узгоджуючись зі змістом пісень. Після згорілого будинку на неї проєктували символічну ікону України, потім куб став розвеселим гуртожитком, де в кожній кімнаті хтось танцював, потім він перетворився на прозорий контейнер, заповнений кулями смайликів, а потім "обріс" квітами, щоб під фінал перетворитися на завзято намальовану багатоповерхівку з вікнами, які мирно випромінюють світло. Це було незрівнянно!

Декорація — згорілий будинок Фото: Костянтин Рильов

Праворуч від Монатіка перебував невеликий оркестр, ліворуч — гурт. Усе було витримано в сіро-жовтій гамі, як одяг самого співака: сталева сорочка з жовтим серцем.

Шоу Монатіка "ART оборона". Стильно одягнений і соліст, і музиканти Фото: Костянтин Рильов

З точки зору дизайну і технічних ефектів — це найграндіозніше українське шоу, яке мені довелося бачити. Ефекти можна порівняти з тими, які ми спостерігали по ТБ на "Євробаченні — 2023".

"Ми вистоїмо!"

Монатік динамічно читав свої вірші з "ART оборони", почавши з тексту "І навіть, якщо в мене лише день...". Потім гримнув похмуру промову "From U to z". Йому буквально з третього-четвертого треку вдалося завести зал — причому новими антивоєнними піснями: "Сила", "Ми вистоїмо".

MONATIK — Ми вистоїмо!

Багато глядачів підхопилися з місць і як заворожені повторювали разом з артистом: "Ми вистоїмо! Ми вистоїмо...". Так, це саме ті слова, які нам усім сьогодні дуже потрібні. І він їх знайшов!

Вірш-мрія, який читають діти Монатіка Платон і Данило, чіпляв серця слухачів.

"Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині.

Батьки — це сила, кожна сім'я і кожна дитина.

У якій я можу бути людиною,

У якій немає війни і ненависті,

І ми можемо сміливо вперед іти.

У якій я бачу світло, а не бачу зброї,

У якій я пишаюся тобою і собою".

Співак спускався в зал — прямо до дам, які дарували йому квіти. Одна дівчинка, яка, як вона сказала, повернулася з Німеччини, вручила співакові його власний портрет — було видно, що Діма зворушений. "Спасибі вам, батьки, раз ви приходите на мої концерти зі своїми дітьми, значить, ви мені довіряєте", — сказав Монатік під шквал оплесків.

Дитина Монатіку подарувала його портрет Фото: Костянтин Рильов

Дійсно, у залі було чимало представників підростаючого покоління. Монатік з охоронцем обійшов увесь зал, потискаючи руки глядачам.

Співак пішов у народ Фото: Костянтин Рильов

Потім він повернувся на підмостки й ударно видав свої перевірені часом (перекладені українською) хіти на кшталт "Танцюй". Народ відчайдушно затанцював у проходах Палацу "Україна".

Шоу Монатіка ART оборона. Будинок, наповнений смайликами Фото: Костянтин Рильов

Але, звісно, слово "Кружит" у легендарному хіті перекласти адекватно неможливо, тому приспів так і звучав — недоторканий. Перекладені хіти Монатіка, треба зазначити, не так багато набирають на YouTube, але в контексті загальної концертної програми — звучали добре.

Фанк енд соул воєнного часу

Якщо визначити загальну жанрову музичну манеру Дмитра, то це — танцювальний фанк, а пісні воєнного часу зроблені ним у стилі соул. У цих світових жанрах, що зародилися в США, на українській поп-сцені працював тільки Іван Дорн.

Однак творчість Монатіка, що характеризується формулою денс — ритм — любов — не дуже підходила для народного підспівування: рваний ритм. Буквально по два слова доводилося постійно повторювати фанатській масі. А наш народ обожнює натхненно підспівати, а не тільки вигукувати односкладові промовки а-ля Майкл Джексон. Що робити?

І тут Дмитру на допомогу прийшли кавери. У своєму фанко-соул-стилі він чудово переспівав пісню Кузьми "Старі фотографії", "Дивну ніч" Миколи Мозгового, заспівав дуетом з Наталею Могилевською її хіт "Відірватись від землі". І навіть видав дві народні українські пісні: "Ти ж мене підманула" та "Червону калину", яка в аранжуванні Монатіка звучала, як військовий марш.

І все-таки я б порадив Дмитру написати пару-трійку власних ліричних речей — саме для підспівування глядачами, а не тільки для танців. Його незвичайного композиторського обдарування для цього цілком вистачить.

На біс MONATIK виконав попурі зі своїх суперхітів, завершивши шоу виконанням гімну України. Враховуючи, що його авторська манера виконання нікуди не поділася, це все виглядало сьогодні доречно і щиро, а не спекулятивно.

Так само, як і розмови Монатіка з публікою між номерами.

"Як, дівчино, вас звати? — запитував він, посміхаючись дівиці в партері. — Катя? Значить, це ви чоловіка на мій концерт привели? Не чоловіка? Ага, він із Києва, а ви з Миколаєва. Коли буде весілля, сподіваюся, ви знаєте, якого музиканта покликати на торжество?" Сміх у залі.

Виглядало все це легко. А якими зусиллями артистові давалося тримати дві години зал в напруженні, було помітно по його сірій сорочці з жовтим серцем: вона була мокрою від поту — від самого верху до пояса.