Серіали жовтня. Новий "Люпен" з Омаром Сі, жінка-собака по-корейськи, крадіжка алмазів на €100 млн

Фокус підібрав сім найбільш інтригуючих серіалів жовтня, знятих у різних жанрах: від авантюрного детектива і містичного трилера до ліричної комедії з елементами фентезі.

Серіальний "золотий" жовтень приніс сюжети про грандіозні пограбування. І навздогін — про звірячі розправи над багатіями. На цьому тлі ліричне фентезі, де корейська дівчина від поцілунку перетворюється на собаку, здається милим і навіть кумедним.

Люпен 3 / Lupin 3

Франція, 2021-2023, драма, детектив, бойовик

Прем'єра: 5 жовтня

Платформа: Netflix

У ролях: Омар Сі, Вінсент Лонде, Людівін Саньє

Успішний і динамічний французький детективний серіал із чарівним Омаром Сі (симпатичний слуга з "1+1") "розродився", нарешті, третьою частиною. Фільм не претендує на інтелектуальні глибини, але вдалий формат (короткі серії по 40 хвилин), інтрига, що стрімко розвивається, доречні камбеки в минуле і зворушливі відступи в особисті стосунки героїв — чудовий коктейль на вечір.

Серіал "Люпен" — сучасна адаптація романів про пригоди благородного злодія Арсена Люпена французького письменника Моріса Леблана. Ці книги стали відправною точкою для головного героя серіалу — Ассана Діопа, який прагне помститися за батька, якого підставила одна багата сім'я.

Ассан Діоп на прізвисько Люпен — геніальний злодій, який здійснює зухвалі крадіжки завдяки авантюрному таланту.

Після прем'єри першого сезону в січні 2021 року і пізнішого продовження мільйони шанувальників фільму задавалися питанням: коли Омар-Ассан повернеться на екран?

Розбірки головного героя з цинічним покидьком-магнатом Г'юбертом Пеллегріні тут увійдуть у вирішальну фазу. Діоп прагне налагодити стосунки у своїй сім'ї, але тут раптом у нього закохується чарівна дочка його головного ворога.

Трейлер серіалу "Люпен-3"

Жіночий лікар. Нове життя

Україна, 2023, мелодрама

Прем'єра: 9 жовтня

Платформа: "1+1"

У ролях: Андрій Ісаєнко, Тарас Цимбалюк, Настя Цимбалару

Один із найбільш довгограючих національних серіалів "Жіночий лікар" (5 сезонів, 220 серій, 2012 — 2020) отримав "перезавантаження". Новий сюжет прив'язаний до сучасних реалій. Акушер-гінеколог Михайло Гончар переїжджає з Сєвєродонецька до Києва. Лікарня, де він очолював пологове відділення, була зруйнована внаслідок російського обстрілу, як і його будинок. Гончар починає працювати в столичному Науково-дослідному центрі акушерства і репродуктології, куди направляють вагітних із патологіями та ускладненнями з усієї України.

У динамічному ролику показана не надто здорова конкуренція серед лікарів. У головній ролі переконливий талановитий актор Андрій Ісаєнко ("Я працюю на кладовищі"). Цікавий факт, що в ролі дочки головного героя знялася рідна дочка артиста.

Трейлер серіалу "Жіночий лікар. Нове життя"

Чудовий день, щоб стати собакою / A Good Day to be a Dog

Південна Корея, 2023, романтика, комедія, фантастика, дорама

Прем'єра: 11 жовтня

Платформа: MBC

У ролях: Пак Гю-йон, Чха Ин-у, Лі Хьон У

Після тріумфу "Кальмара" гріх не звертати увагу на південнокорейську продукцію. Ось і тут сюжетець свіжий, як для західного глядача.

А саме: над якоюсь симпатичною молодою вчителькою тяжіє родове прокляття: вона перетворюється на собаку після першого поцілунку. Єдиний спосіб зняти прокляття — отримати другий поцілунок. Але як це спрацює, коли перший поцілунок Хани буде з хлопцем, який смертельно боїться собак?!

Ймовірно, цей сюжет пов'язаний і з відомою корейською традицією — вживати собак у їжу. У який спосіб? Подивимося — зрозуміємо.

Трейлер серіалу "Чудовий день, щоб стати собакою"

Падіння дому Ашерів / The Fall of the House of Usher

США, жахи, містика, трилер

Прем'єра: 12 жовтня

Платформа: Netflix

У ролях: Марк Гемілл, Брюс Грінвуд, Карла Гуджино

Моторошний серіал від режисера Майка Фленаґана ("Привиди будинку на пагорбі") — сучасна адаптація оповідань жахів самого засновника жанру — американського класика Едгара Аллана По.

За сюжетом брат і сестра, цинічні Родерік і Меделін Ашери, перетворили невелику фармакологічну компанію "Фортунато Фармасьютікалз" на імперію, що приносить їм багатство, привілеї і владу.

Однак спадкоємці Ашерівської династії починають помирати — моторошно й таємниче. З'ясовується, що за цими смертями стоїть загадкова жінка, яка знала Ашерів-засновників ще в юності…

Для любителів переглядів одразу повідомляємо радісну звістку: усі 8 епізодів вийдуть одночасно.

Трейлер серіалу "Падіння дому Ашерів"

Усі люблять діаманти / Everybody Loves Diamonds

Бельгія, Італія, 2023, кримінал, бойовик, трилер

Прем'єра: 13 жовтня

Платформа: Amazon Prime Video

У ролях: Кім Россі Стюарт, Анна Фольєтта, Джанмарко Тоньяцці

Банді професійних італійських грабіжників на чолі з Леонардо Нотарбартоло вдається за допомогою хитрого плану знешкодити новітню систему безпеки Алмазного центру Антверпена і викрасти коштовності на 100 млн євро. Серіал знято за мотивами реального пограбування в Антверпені в лютому 2003 року, яке медіа назвали "пограбуванням століття". Було зламано 123 зі 160 сейфів. Розкішних діамантових прикрас винесли на суму понад 100 мільйонів євро.

Один із секретів злочинців — вони заздалегідь покрили чутливі датчики банку лаком для нігтів: дешево і сердито. У картині є елементи комедії.

Трейлер серіалу "Всі люблять діаманти"

Тіла / Bodies

Велика Британія, 2023, драма, детектив, фантастика

Прем'єра: 19 жовтня

Платформа: Netflix

У ролях: Джейкоб Форчун-Ллойд, Шира Хаас

Детектив, що розповідає про містичний злочин, який ніхто не в змозі розгадати 150 років. Серію вбивств намагаються розслідувати 4 детективи, які живуть у різних епохах. На місці злочину знаходили вбитих голих жінок і чоловіків. Останнє тіло було виявлено в центрі Лондона у 2050 році.

Британці, як не парадоксально, вміють оригінально пов'язувати серійні вбивства з переміщеннями в часі, як було в їхньому телефільмі "Життя на Марсі" 2006-2007 і його цікавій адаптації "Зворотний бік Місяця" 2012 -2018.

Подивимося, чи вдалося їм зробити трюк цього разу.

Тизер серіалу "Тіла"

Позолочене століття 2 / The Gilded Age 2

США, історія, драма

Прем'єра: 29 жовтня

Платформа: HBO

У ролях: Джейкобсон Луїза, Ніксон Синтія, Баранскі Крістін, Кун Керрі

Тут показано величезний соціальний зріз американців, які багатіють наприкінці 19 століття. Назва для серіалу запозичена у сатиричного роману Марка Твена 1873 року — про американські сім'ї, які мріють розбагатіти. Позолочене століття — іронічне перефразування "золотого століття".

Молода дівчина Маріан Брук, осиротіла донька генерала-південця, переїздить до Нью-Йорка — у будинок заможних тітоньок-традиціоналісток. Там її втягують у боротьбу з багатим сусідом — залізничним магнатом.

Суперництво між "старими" і "новими" грошима продовжиться в другому сезоні в театральній сфері: змагатимуться між собою два розкішні оперні театри. Це Музична академія, що була культурним центром найбагатших сімей Мангеттена, і "вискочка" — Метрополітен-опера.