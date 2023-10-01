Топ 7 фільмів про музику, які викликали фурор і зірвали величезну касу

До 1 жовтня — Дня Музики — Фокус підготував рейтинг найпопулярніших і найбільш комерційно успішних музичних стрічок.

1 жовтня — Міжнародний день музики, який ЮНЕСКО заснувала рівно 50 років тому — 1973 року. Фільми про музику — це окремий жанр кінематографа, у якого свої риси: як правило, там класний саундтрек, яскрава картинка, але банальний сюжет про "шлях нагору". Це стосується і фільмів-мюзиклів. Однак є винятки: кілька музичних картин зуміли не тільки завести публіку видатним саундтреком, а й зачепити нетривіальною історією та навіть викликати фурор. Фокус сьогодні вам пропонує саме такі стрічки.

Богемська рапсодія / Bohemian Rhapsody

США, Великобританія, 2018, біографія, драма, музика

Збори $ 903 млн при бюджеті $ 52 млн

У ролях: Рамі Малек, Люсі Бойнтон, Джозеф Маццелло

"Богемна рапсодія" продовжує тримати фінансовий рекорд музичних картин — майже $1 млрд зборів. Ніхто не очікував такого вражаючого результату, тим паче, що ще на стадії зйомок навколо стрічки ходило безліч пересудів.

Зрозуміло, що Queen — культовий гурт, а Фредді Мерк'юрі — одна з найяскравіших рок-зірок на музичному небосхилі. Але скільки було знято жодних фільмів про потужних рок-зірок? Тим паче, ще на стадії підготовки до фільму — у 2013 році — активно обговорювали кандидатуру коміка Саші Барона Коена на роль Мерк'юрі.

Зовні він справді дуже схожий на Фредді, але зовсім інший — внутрішньо. Це видно з його сатиричних комедій, де жарти на межі фолу. Барон мріяв показати на екрані, як Мерк'юрі "запалював": вів безладне статеве життя і влаштовував скандальні вечірки. Але, на щастя, Саша незабаром залишив проект.

У нього виявилися розбіжності з групою. Він сам це не без іронії так пояснив: "Вони хотіли, щоб проект став їхньою спадщиною. На першій же зустрічі мені сказали: "Знаєш, це буде видатний фільм, тому що в середині трапиться щось приголомшливе". Я такий: "Ну і що ж там?" А вони й відповідають: "Фредді помирає, а далі ми дивимося, як гурт намагається впоратися з цією втратою". Хоча Барон про це говорить із сарказмом — саме так усе й сталося: фільм вийшов видатним і сюжет приблизно такий, як йому описали у двох словах. Гітарист Браян Мей та ударник Роджер Тейлора хотіли максимально чесно розповісти історію гурту і те, як сприйняв діагноз про СНІД сам Фредді та інші учасники рок-колективу.

Дивно, але у фільмі вокаліста гурту грає не надто на нього схожий актор Рамі Малек, який за цю роль отримав "Оскара" і "Золотий глобус". Магію і силу голосу Фредді він передає своїми величезними світлими очима (у Фредді — карі) — просто вражаючий хід режисера стрічки Декстера Флетчера. Причому попередній режисер пішов зі зйомок, так і не знайшовши ключа до Малеку, з яким став конфліктувати.

Але коли стрічка вийшла — вона перевернула уявлення про Фредді Мерк'юрі. Виявилося, що лідер гурту Queen — сором'язлива, невпевнена в собі людина, а його творчість має релігійний характер — цього не очікували на тлі його розкутої поведінки на сцені та скандалів, що їх роздмухували медіа.

Фільм вийшов справжньою драмою, викликавши неабиякий резонанс — зокрема в соцмережах.

Трейлер до фільму "Богемна рапсодія"

Ла-Ла Ленд / La La Land

США, Гонконг, 2016, мюзикл, драмеді

Збори $ 446 млн при бюджеті $ 30 млн

У ролях: Емма Стоун, Раян Гослінг, Джон Ледженд

У центрі історії — закохані хлопець і дівчина: джазовий піаніст Себастьян і акторка-початківець Міа, які мешкають у Лос-Анджелесі і переслідують мрії про кар'єру. Назва картини одночасно відноситься до міста Лос-Анджелес і до ідіоматичного виразу, що означає втрату зв'язку з реальністю. Стосунки молодих людей заважають їхнім амбіціям. Але хлопцям доведеться зробити вибір між почуттями і кар'єрою.

Стрічка стала тріумфатором "Оскара": її висунули на 14 номінацій. У шести вона перемогла: "Найкраща режисура", "Найкраща жіноча роль", "Найкраща операторська робота", "Найкраща музика до фільму", "Найкраща пісня до фільму", "Найкраща робота художника-постановника". На подив багатьох, "Ла-Ла Ленд" усе найкраще забрав собі.

Трейлер фільму "Ла-Ла Ленд"

Чикаго / Chicago

США, Німеччина, Канада, 2002, мюзикл, драма, комедія, детектив

Збори $306 млн при бюджеті $45 млн

У ролях: Рене Зеллвегер, Кетрін Зета-Джонс, Річард Гір

Домогосподарка Роксі Гарт, амбітна і начебто позбавлена акторського обдарування, готова піти на все, щоб стати зіркою водевілю. Але її плани руйнуються: убивши в пориві гніву коханця-обманщика, який обіцяв її продюсувати, жінка опиняється на лаві підсудних. У в'язниці вона зустрічає свого кумира — актрису Велму Келлі, яка теж потрапила сюди за вбивство — тільки на ґрунті ревнощів. Спочатку жінки не знаходять спільної мови. Але згодом доб'ються успіху саме разом...

Дуже американська історія. Фільм був удостоєний шести з тринадцяти премій "Оскар", на які був номінований.

Трейлер фільму "Чикаго"

Елвіс / Elvis

США, Австралія, 2022, драма, мюзикл

Збори $287 млн при бюджеті $85 млн

У ролях: Остін Батлер, Том Генкс, Олівія ДеДжонг

У картині перший виступ Елвіса Преслі обставлено як магічний ритуал. Новачок на сцені: білий хлопець виконує чорну музику і одразу — найсильніша, трансова реакція жіночої частини залу, зокрема — і на сексуальні ритмічні рухи співака.

Хлопчина, який нещодавно водив вантажівку, стає мільйонером, "королем рок-н-ролу", володарем дум і законодавцем мод. Але піднявся Елвіс Преслі так високо не без допомоги продюсера полковника Паркера, а той запросив за свої послуги надто велику ціну — свободу.

На конфлікті, що розвивається між співаком і продюсером, і побудована стрічка.

Трейлер фільму "Елвіс"

Рокетмен / Rocketman

США, Великобританія, 2019, біографія, драма, мюзикл

Збори $195 млн при бюджеті $40 млн

У ролях: Тарон Еджертон, Джеймі Белл, Річард Медден

Режисер "Богемної рапсодії" Декстер Флетчер застосував тут ті самі прийоми: і це нехай не так потужно, але — спрацювало.

Маленькому Реджі Дуайту (Елтон Джон) не пощастило з татом. Життя зірки в картині визначається нелюбов'ю до Реджі його батька-військового, яку він переніс на нього з дружини — матері Елтона. Батько не любив завзято, самозабутньо і твердо!

Дуайт був дитиною-ізгоєм, яку всі ігнорували. Крім бабусі, яка сказала: "Я завжди знала, що ти в мене особливий". Щойно Реджі сідав за фортепіано — він забував про всі негаразди. Кохання, якого він не мав у житті, — щосили було присутнє в музиці, яка народжувалася в нього з-під пальців.

У Каннах картині про Елтона влаштували десятихвилинні овації, а в США фільм отримав один "Оскар" і три "Золоті глобуси".

Трейлер фільму "Рокетмен"

Мулен Руж! / Moulin Rouge!

Австралія, США, 2001, мюзикл, драма

Збори $ 179 млн при бюджеті 50 млн $

У ролях: Ніколь Кідман, Юен Макгрегор, Джон Легуїзамо

Сатин — зірка знаменитого паризького кабару "Мулен Руж". Вона кохає бідного британського поета Крістіана, хоча має проводити час із багатим герцогом Монро — спонсором театрального проєкту закладу. Сатін має спокусити Герцога заради фінансування постановки — про чарівну куртизанку, яка кохає бідняка, але змушена нудитися в полоні в злого махараджі.

Сатін закохується в талановитого поета-сценариста всупереч задуму, залучаючи його до роботи над шоу, однак господар кабаре, Гарольд Зідлер, переконує її довести аферу щодо Герцога до кінця. У певний момент Герцог дізнається про те, що Сатін реально закохалася в Крістіна, і змушує переписати кінцівку вистави: куртизанка залишається з махараджем, а бідняка вбивають. Він погрожує вбити письменника, якщо актриса не залишиться зі спонсором.

Обидва кавалери не знають до певного часу, що Сатин хвора на сухоти.

Задум Герцога провалюється, невиліковно хвора Сатін домагається свого — шоу йде за її задумом: Сатін помирає на руках у Крістіана після фінальної завіси.

Сентиментальна річ, явно навіяна "Дамою з камеліями" Дюма-сина, але зроблена добре і з розмахом.

Трейлер фільму "Мулен Руж!"

Рей / Ray

США, 2004, біографія, драма, мюзикл

Збори $124 млн при бюджеті 40 млн $

У ролях: Джеймі Фокс, Керрі Вашингтон, Реджина Кінг

Захопливий фільм про життя сліпої американської зірки соул Рея Чарльза (1930 — 2004), насичене подіями. Успішна музична кар'єра музиканта сусідили зі сліпотою, проблемами з наркотиками, втратою брата, боротьбою з расизмом.

Рей Чарльз у виконанні Джеймса Фокса незмінно викликає симпатію, тому що навіть у напружених ситуаціях зберігає гідність. Сильна за напругою сцена, коли йому довелося звільнити свого старого друга-продюсера — за крадіжку. Видно, що вся ця ситуація обтяжувала і самого Рея.

Джеймі Фокс відвідував до зйомок спеціальні заняття для сліпих, щоб правдоподібно зображати незрячу людину. І вивчив фортепіанні партії. Фокс отримав за цю роль "Оскар".

На мій подив у Рея виявився не один легендарний хіт Hit The Road Jack, а з десяток. При чому таких, які продовжують звучати по радіо у виконанні інших зірок.

Трейлер фільму "Рей"

Бонусом до нашої "чудової сімки" — абсолютна класика.

Кабаре / Cabaret

США, 1972, мюзикл, драма, історія

Збори $42 млн при бюджеті $6 млн

У ролях: Лайза Міннеллі, Майкл Йорк, Джоел Грей

Визнаний шедевр режисера Боба Фосса.

Берлін 1930-х. Легковажна американська співачка Саллі Боулз із "Kit Kat Klub" не може зрозуміти, кого вона кохає більше — сором'язливого письменника з Англії Браяна чи самовпевненого і багатого німця Макса. Крім того, вона помічає, як люди з пов'язками зі свастикою, яких колись навіть не пускали до її закладу, раптом стають новими господарями життя...

Фільм має антифашистський посил.

Він отримав 8 "Оскарів", включно з найпрестижнішими.

Найзірковіша кінороль Лайзи Міннеллі.

Картина заслужено посідає 5-те місце у списку "25 найкращих американських фільмів-мюзиклів за 100 років" (перші позиції віддані стрічкам 1940-1960-х років). Якщо ви її ще не дивилися — саме час.