"Поцілунок" Клімта. У чому тріумф і трагедія знаменитих коханців, зображених на культовій картині

У популярній картині Ґустава Клімта "Поцілунок" укладено секс без упину, консультації Фрейда і союз двох творців.

Про одну з найбільш розтиражованих картин планети — "Поцілунок" австрійського художника Ґустава Клімта (1862–1918) ходить безліч легенд. Найпоширеніша, як якийсь граф замовив це полотно Клімту, давши йому медальйон зі світлиною коханої. Щоб потім за допомогою піднесеної в подарунок картини зробити їй пропозицію. І все це нібито спрацювало.

У цій історії брехня все — від початку до кінця. Найімовірніше, цю версію придумав сам Клімт. Картину купив імператор. А зображені на ній — сам художник ("облагороджений" рисами Цезаря) і його муза протягом низки років — Емілія Фльоґе (1874–1952). Фокус у своєму артрозслідуванні розповість, як у символах на полотні відображені їхні непрості стосунки і той факт, що майстер так і не одружився зі своєю музою, але допоміг їй вибудувати успішний модний бізнес.

Навіщо Клімту потрібно було вигадувати легенду, до яких він взагалі не був великим мисливцем, не люблячи коментувати свої полотна? Відтак, що картина, незважаючи на свою відносну цнотливість, дуже інтимна для двох людей: для нього самого і його музи — австрійської кравчині і модельєрки Емілії Фльоґе.

Галерея Бельведер: натовп біля "Поцілунку"

"Поцілунок" Ґустава Клімта: передісторія

Батько Емілії Фльоґе — заможний фабрикант, який займався виробництвом люльок, 1891 року замовив модному віденському художнику Клімту портрети трьох своїх дочок. Той намалював портрет Емілії, який 17-річній дівчині дуже не сподобався. А кому сподобається: якась "синя панчоха"? Краси в ній Ґустав тоді не бачив.

Емілія Фльоґе, художник Ґустав Клімт, 1891 рік

Але дівчина закохалася в художника — точніше в те, як натхненно він працював, як з-під його пензля спалахували образи.

Емілія захопилася живописом і попросила батька оплатити уроки малювання у майстра Ґустава. Вона була дуже розумна, тонко відчувала мистецтво і готова була навіть мити його пензлі. Потім вони разом, Ґустав і Емілія, брали уроки французької: зближення відбувалося поступово.

Потім його молодший брат Ернст одружився зі старшою сестрою Емілії Геленою, і Емілія стала для Ґустава свояченицею. Ще більше їх зблизило горе — від серцевого нападу у 28 років помер Ернст — це трапилося 1892 року. Залишилася маленька донька. Ґустав став опікуватися сім'єю брата. У Клімта сталося поспіль два нещастя — напередодні смерті брата помер їхній батько. Емілія стала рятувати його від депресії. І ось ми бачимо, що на клімтівському портреті 1893 року — вона вже набагато симпатичніша.

Емілія Фльоґе, художник Ґустав Клімт, 1893

На полотні 1902 року — Емілія вже просто красуня.

Портрет Емілії Фльоґе, 1902, Ґустав Клімт

Емілія стала для Клімта порадницею з усіх артпитань і, звісно, мріяла стати дружиною. У них почав розвиватися пристрасний роман.

Романтична фаза стосунків: Ґустав і Емілія

Але вже до 1899 року Фльоґе вирішила з Клімтом розлучитися. Чому? Тому, що зрозуміла, що вона ніколи для Ґустава не буде єдиною.

Ґустав Клімт і Емілія Фльоґе 1899 року, коли Емілія зважилася на розрив романтичних стосунків. Але на фото вона дивиться на Клімта з обожнюванням

Ґустав любив живопис. А зображати він обожнював виключно жінок (чи не єдиний виняток — це композитор Шуберт, та й той зображений на полотні в оточенні трьох красунь). Моделей у нього було безліч. Здебільшого — доньки з буржуазних родин. І майже з усіма його пов'язували не зовсім платонічні стосунки.

Хоча Ґустав Клімт не був записним красенем, у нього закохувалися всі його моделі

Тож не дивно, що Емілія вирішила від нього піти, адже на той момент він встиг закохатися в 19-річну Альму Шиндлер (майбутня зірка австрійсько-американського бомонду, дружина композитора Ґустава Малера), а дві його моделі — Марія Учицкі та Марія Циммерманн — були від Клімта вагітними. Що стосується останньої, то батьки, дізнавшись про її вагітність, виставили дочку з дому. Але Клімт їй зняв невелику квартиру у Відні і фінансово допомагав потім Марії з сином, хоча дитину так офіційно і не визнав, як, власне, і решту своїх дітей.

Неспроста в тому самому місті в той самий час виникне зі своїм вченням про лібідо доктор Зигмунд Фройд: звичаї у Відні на той час були вельми вільні. Але ми повернемося до Фрейда трохи пізніше: він у цій історії зіграв свою роль.

Цілуватися на колінах

1988 року сплив 70-річний термін, що передбачає авторські права на "Поцілунок", і відтоді було випущено трильйони чашок, страв, сумочок, футболок, брелоків, скетчбуків і навіть парасольок із принтами цього полотна.

На сьогодні "Поцілунок" Клімта — це найбільш розтиражоване романтичне зображення у світі.

"Поцілунок", 1908, Ґустав Клімт

"Поцілунок" у не зовсім завершеному вигляді, під назвою "Закохані", був уперше продемонстрований на XIV виставці сецесіоністів 1908 року. Публіка була в захваті, і спеціальна державна комісія придбала полотно для імператорської Галереї Бельведер за нечувані 25 тис. крон — у сучасному еквіваленті це $240 тис., а реальна вартість полотна сьогодні — приблизно $200 млн (2006 року "Портрет Аделі Блох-Бауер" того самого періоду продали за $140 млн). Зрозуміло, це було особистим рішенням імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа I, який був прихильний до майстра. Художник ще рік після покупки доводив своє полотно до досконалості.

Клімтом полотно було названо "Закохані". Але потім чутки поступово перейменували його на "Поцілунок".

На картині чоловік і жінка. За зверненим на нас жіночим обличчям видно, що це Емілія. Багато мистецтвознавців давно вже визнали, що чоловік — сам Ґустав Клімт, але без бороди. І більш худорлявий — художник злегка надав кавалеру риси Цезаря: не будемо забувати, що Австро-Угорська імперія вважала себе спадкоємицею імперії Римської, і Цезар був уособленням переможця. Хоча чоловік на картині майже не показує глядачеві обличчя. Чоловіків, повторимо, на клімтовських полотнах у принципі мало, але якщо кого зображати — то найвизначнішого. Або себе — в його образі. Причому у кавалера в "Поцілунку" на голові цезарський вінок тріумфатора із зеленого листя (до речі, Цезар, як і Клімт, також лисів з роками, але зображували його волохатим). А в жінки — німб із квітів.

Погруддя Гая Юлія Цезаря

Жінка стоїть на колінах. Деякі тлумачі вважали, що чоловік мало не карлик — адже виходить, що він трохи вищий за жінку, яка на колінах. Насправді він теж стоїть на колінах, які закриває одяг. Їхні ноги — під прямим кутом одні до одних. Це видно з пози чоловіка і з розташування його величезної шиї (шия в Ґустава реально була "воловою") і такої самої руки. Хоча Ґустав справді дещо нижчий за Емілію, що видно зі світлин.

На багатьох фото видно, що Емілія Фльоґе вища за Ґустава Клімта

Чоловік цілує жінку в щоку. А взагалі зручно цілуватися на колінах? Не пробували? Думаємо, не дуже. Коли стають на коліна? Коли моляться чи просять вибачення. Тут — найімовірніше, друге.

За що Ґустав просить вибачення в Емілії?

Він просить у неї вибачення, бо ніколи не зможе перервати ланцюжок романів і дати їй щастя сімейного життя, а вона — за те, що не може змиритися до кінця з його нескінченними зрадами.

До 1908 року, коли було написано картину, все це було вже давно очевидно.

Тому він цілує її в щоку, ніби наближаючись до губ, але весільного поцілунку в губи у них не буде ніколи. І не буде ніколи повноцінної сім'ї.

Саме тому під закоханими так мало землі, хоч вона й квітуча. Буквально клаптик, боки якого йдуть у безодню: чоловік і жінка стоять на краю прірви.

Вона судорожно обіймає коханого, але водночас відсторонюється тому, що знає, що ніколи для нього не буде єдиною.

Жінка із заплющеними очима: вона отримує задоволення від їхнього кохання, але живе наче уві сні, "заплющуючи очі" на його романи. Для Емілії інших жінок у житті Ґустава ніби не існувало.

Вони обидва в золотому одязі. На його одязі — прямокутники, квадрати. Квадрат — це інтелект, штучність, чоловіче начало. На її одязі квіти й кола: коло — це природа, інтуїція, жіноче начало.

Чоловік додатково вкриває жінку золотим плащем — він ніби їй компенсує багатством те, що не може дати — власну свободу.

До чого тут Фрейд

Доктор Зигмунд Фрейд дав цінну пораду Емілії Фльоґе

Спочатку Емілія ревнувала, болісно переживаючи кожну нову закоханість художника. Вона втрачала гідність, стаючи рабою сильного почуття. І тут вона звернулася до Зигмунда Фрейда — за психологічною допомогою. І той їй видав рецепт.

Доктор Фрейд їй рекомендував навчитися жити самостійно, щоб позбутися своєї любовної залежності. Завдяки урокам малювання і роботі в школі кравчинь своєї сестри, Емілія стала успішно розробляти моделі одягу. Сестри Фльоґе відкрили модний салон. Звідки Емілія черпає натхнення для своїх неординарних суконь? Звичайно, з полотен Ґустава.

Як виник стиль Клімта

Ґустав Клімт заробив статки на оформленні вілл фабрикантів і банкірів. Існувало ціле товариство художників-дизайнерів. Вищий розвиток його творчості — це "золотий період". Він ввів мозаїчне зображення на полотна після поїздок до Італії в 1899 і 1903 роках: його приголомшили візантійські золоті мозаїки в соборі Святого Марка у Венеції та церкві Сан-Вітале в Равенні.

Мозаїка склепіння церкви Сан-Вітале в Равенні

Золота мозаїка Собору Святого Марка у Венеції

А самі церковники не схвалювали те, що Клімт ввів у свої полотна техніки з ікон.

Три східних джерела натхнення для Клімта: поетичні японські гравюри, мистецтво Стародавнього Єгипту і візантійська мозаїчна школа іконопису. Він синтезував їхню "декоративність" із західно-європейською технікою зображення. Одяг, фігури Клімт створював у декоративно-мозаїчному вигляді, а обличчя, руки — у класичному, поєднуючи, у такий спосіб, плоске зображення з об'ємним: так народився його унікальний стиль "віденського модерну". Виходило, що на тлі виразних облич декоративна частина полотен була насичена різними символічними візерунками, що додавали сенсу та посилювали естетичне враження. Своїх героїнь Клімт одразу переводив на міфологічний рівень — єгипетських цариць чи грецьких богинь: масштаб виходив іншим.

А Емілія матеріалізувала мальовничі фантазії Клімта у своїх виразних вбраннях.

Емілія Фльоґе у своїй сукні в стилі модерн

Саме тому навколо них на картині — космос (джерело натхнення і креативу), пронизаний золотими крапками-зірками (Клімт використовував для полотен справжнє сусальне золото, як і візантійські майстри іконопису): творчість перетікає в золото. Ось і сукні сестер Фльоґе стали популярними у вищому світі, а салон — дорогим і престижним.

Тобто, стосунки Емілії та Ґустава перейшли в ділову сферу. Це був уже вільний союз успішних творців. Можливо, що він, своєю чергою, малював нових моделей у сукнях від "сестер Фльоґе".

Ґустав Клімт і Емілія Фльоґе. Вічні коханці

У "Поцілунку" видно, що Клімт дав Емілії багатство, але не побажав віддати їй цілком своє серце. Щоб продовжувати творити, він завжди буде пов'язаний з конвеєром нових дівчат-моделей. І водночас — завжди один. Емілія теж — не вийшла заміж.

Тому ми бачимо на полотні пристрасть, трагедію і тріумф двох творчих союзників, які разом і нарізно. У їхньому розпорядженні весь космос, але зовсім мало квітучого лугу, де могли б гратися їхні діти. Чоловік і жінка на цьому чудовому полотні залишилися вічними коханцями.