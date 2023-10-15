"Пішов у вічність": помер народний артист України Олександр Востряков (фото, відео)

Багаторічний соліст Національної опери України та професор НМАУ ім. Чайковського помер у 79 років. Попрощатися з Олександром Востряковим можна буде 17 жовтня в парадному фойє Національної опери України.

У 79 років помер народний артист України і відомий оперний співак Олександр Востряков. Причини смерті не називаються. Лише два роки тому артист відзначив своє 55-річчя своєї творчої діяльності. Про смерть співака повідомили в Національній музичній академії ім. П. І. Чайковського, де він викладав багато років.

Невідомо, що стало причиною смерті артиста, який помер 14 жовтня. Колеги Олександра Вострякова зазначають, що попрощатися з ним можна буде 17 жовтня в парадному фойє Національної опери України, де він багато років був солістом і виконав безліч музичних партій.

Олександр Востряков Фото: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

"Із глибоким сумом сповіщаємо, що пішов у вічність народний артист України, багаторічний соліст Національної опери України, професор НМАУ ім. Чайковського Олександр Востряков. Висловлюємо співчуття рідним і близьким видатного співака", — повідомили в соцмережах Національної музичної академії.

Партія Олександра Вострякова в опері "Тоска"

Олександр Востряков за свою більш ніж 50-річну кар'єру був провідним солістом у відомому Київському державному академічному театрі опери та балету імені Тараса Шевченка: з 1983 по 2012 рік.

За цей час артист виконав понад сорок партій.

2021 року Олександр Востряков відзначив 55-річчя творчого шляху Фото: Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

Починаючи з 1990 року, Олександр Востряков викладав сольний спів у Київській консерваторії (НМАУ) імені П. Чайковського.

Нагадаємо, раніше 50-річчя відмітив відомий український співак і шоумен Андрій Данилко, який виступає в амплуа Вєрки Сердючки.

З початку війни в Україні Данилко залишався в Києві, потім вирушив у концертні тури Європою та Америкою.

На свій день народження він був у Києві. Артист зазначив, що його вік — це просто цифри в паспорті, а сам він досі почувається студентом.

"Після 50-ти нічого не зміниться. У мене купа справ і планів, творчих і не тільки, тому паритися через вік у мене немає часу", — сказав Данилко.