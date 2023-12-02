Топсеріали грудня. Новий "Річер", приквел "Паперового будинку", "Криваве узбережжя" Марселя

Фокус вибрав найцікавіші прем'єрні серіали в різних жанрах: від молодіжного фільму про дорослішання підлітків і багатоходового детектива — до історії про пограбування та поліцейського бойовика.

Грудень подарує любителям "малих екранів" два довгоочікувані продовження. Другий сезон "Річера" (на Rotten Тomatoes у його захваті всі: від критиків бойовик отримав 92%, від глядачів — 91%). Гігант Алан Рітчсон зі зростом 1,92 см, звісно, більше відповідає літературному герою, ніж Том Круз, який зіграв Джека Річера в кіно. На шанувальників "Паперового будинку" чекає приквел під назвою "Берлін" — про злодія на прізвисько Берлін, одного з героїв "Паперового будинку", який пограбував паризький аукціонний дім. У "Кривавому узбережжі" — розбірки між поліцією та наркомафією Марселя. Про перше кохання та підліткові складнощі — англійський серіал "Моє життя з хлопчиками Волтер". І на закуску — кримінальна драма з Данії, де відважна жінка-репортерка вираховує маніяка, сліди якого давно загубилися. Але її загартовану скандинавську натуру не зупинити!

"Криваве узбережжя" / Bloodcoast

Франція, 2023, кримінал, драма

Сезон: 1

Прем'єра: 6 грудня

Платформа: Netflix

У ролях: Тауфік Жаллаб, Ніколя Дювошель, Жанна Гурсо

У центрі сюжету серіалу — опальний капітан поліції, який разом зі своєю сміливою командою та новобранцем, у якого є серйозні особисті мотиви, кидають виклик торговцю наркотиками, який вирішив підім'яти під себе Марсель.

Марсель — багатомільйонне портове місто з розвиненою злочинністю. Легендарний бойовик "Борсаліно" (1969) з Аленом Делоном і Жаном Полем Бельмондо був про гангстерську війну в Марселі 1930-х. А зараз нам пропонують сучасну історію на близьку тему, але тільки з іншого боку — з точки зору правоохоронців.

Автором серіалу є людина, близько знайома з поліцейською роботою, він — колишній коп, а тепер режисер Олів'є Маршаль, номінант на премію "Сезар" ("Набережна Орфевр, 36").

Перший сезон серіалу складатиметься з шести епізодів, які спеціально для тих, хто не любить чекати, вийдуть одночасно.

Трейлер серіалу "Криваве узбережжя"

"Моє життя з хлопчиками Волтер" / My Life with the Walter Boys

Велика Британія, 2023, молодіжний, сімейний

Сезон:1

Прем'єра: 7 грудня

Платформа: LostFilm

У ролях: Ніккі Родрігес, Сара Рафферті, Марк Блукас, Ноа ЛаЛонд

"Моє життя з хлопчиками Волтер" — екранізація бестселера американської письменниці Алі Новак. Серіал розповість про 15-річну дівчинку на ім'я Джекі, чиє життя кардинально змінюється після трагічного інциденту, в якому гинуть її батьки.

Джекі доводиться переїхати зі звичного їй Нью-Йорка в сільську місцевість — у Колорадо, і почати нове життя в оточенні сім'ї Волтер — її опікунів. У них є двоє чарівних молодих синів.

Коні, луки, озера — тільки декорація нового буття Джекі. Головне — кохання. Хто стане обранцем Джекі, неясно. Дівчинці симпатизують одразу два брати — Алекс і Коул.

Загалом Джекі закохується, у неї закохуються. Сльози, бійки, зізнання — відбувається все те, що породжує перше почуття. Хто хоче згадати це все — дивіться.

Трейлер серіалу "Моє життя з хлопчиками Волтер"

"Фатальна межа" / Fatal Crossing

Норвегія, 2023, кримінал, драма

Прем'єра: 13 грудня

Платформа: Paramount+

У ролях: Марі Сандо Юндаль, Єспер Хагелскар Пош, Анна Стокгольм

Напружена кримінальна драма зі Скандинавії. Серіал заснований на бестселері данської письменниці Лоне Тайлс.

У центрі сюжету — репортерка Нора Санд, настирлива й допитлива, готова піти на все заради істини. Переживаючи не найвдаліший період у житті, вона знайомиться з історією двох зниклих дівчат. У 1985 році вони переправлялися на поромі до Лондона з Копенгагена. Але на берег не зійшли, а немов розчинилися без сліду.

Розслідуючи цю справу, Нора виявляє, що вона має зв'язок із серійним убивцею, який відбуває довічне ув'язнення. Але Нора відчуває, що на неї саму відкрив полювання той, хто боїться викриття.

"Річер 2" / Reacher 2

США, 2022 — 2023, бойовик, трилер, дедектив

Прем'єра: 15 грудня 2023 року

Сезон: 2

Платформа: Аmazon, Prime Video

У ролях: Алан Річсон, Шон Сайпос, Роберт Патрік, Марія Стен

"Джек Річер 2" — продовження серіалу, знятого за детективами американського письменника Лі Чайлда. Він вийшов 4 лютого 2022 року — за 3 тижні до вторгнення РФ в Україну. Сюжет першого сезону був заснований на першій книзі Лі Чайлда "Поверх смерті".

Усі були в повному захваті від серіалу: на Rotten Tomatoes від критиків — 92%, від глядачів — 91%.

Ваш покірний слуга — не виняток. Енергія від серіалу — шалена. Як від фільмів із молодим Залізним Арні. Але тут персонаж Чайлда ще претендує на інтелектуальність, крім того, що наліво й направо застосовує свої бойові навички. Адже він у минулому — майор військової поліції, і на його рахунку — сотні розкритих справ.

Гігант Алан Рітчсон зі зростом 192 см і центнером ваги, звісно, більше відповідав літературному герою, порівняно з Томом Крузом (зріст 170, вага 70 кг). Образ військового силача-детектива Річера схожий на біблійного Самсона: він, як суддя Старого Заповіту, наводить лад в особливо "забруднених" кримінальних місцях.

Враження від нового ролика сильне. У другому сезоні буде екранізовано 11-ту книжку Чайлда про Річера — "Суцільні проблеми та неприємності". За сюжетом, Джек Річер отримує сигнал про допомогу від Френсіс Ніглі, його колишньої підлеглої із загону спецрозслідувань. Вона повідомляє, що один із дев'яти членів їхнього загону знайдений мертвим у пустелі неподалік від Лос-Анджелеса. Судячи з усього, його викинули з літака. Із іншими товаришами по службі із загону втрачено зв'язок. Можливо, вони теж мертві. Кому та з якої причини могла знадобитися смерть цих людей? Річер починає розслідування — йому не звикати.

Трейлер серіалу "Річер-2"

"Берлін" / Berlin

Іспанія, 2023, кримінал, драма

Прем'єра: 29 грудня

Сезон: 1

Платформа: Netflix

У ролях: Педро Алонсо, Мішель Хеннер, Хуліо Пена

Серіал є приквелом хіта "Паперовий будинок" і розповідає про одного з його головних персонажів — грабіжника Андреса де Фонойоса на прізвисько "Берлін". До подій основного серіалу Берлін збирає команду в Парижі, щоб здійснити одне з найамбітніших і найнахабніших пограбувань — він задумав вкрасти коштовності на суму 44 мільйони євро всього за одну ніч.

Берліна грає вже добре відомий за цією роллю Педро Алонсо. Також із оригінального серіалу в шоу будуть задіяні персонажі Ракель Мурільйо "Лісабон" у виконанні Іціар Ітуньйо та Алісія Сієрра у виконанні Найві Німрі.

Судячи з ролика, атмосфера серіалу близька до культового фільму "Одинадцять друзів Оушена": кримінальні профі беруться за зухвале пограбування, прораховуючи всі ходи. Чи все піде за планом, можна дізнатися тільки з телефільму.

Перший сезон серіалу складається з восьми епізодів, усі вони вийдуть одночасно.