"Три мушкетери: Міледі". Чому ставка на суперлиходійку у виконанні Еви Ґрін не виправдалася

На екрани України вийшла друга частина французького блокбастера про пригоди мушкетерів, де зі шпигунки Рішельє зробили прапор фемінізму.

Якщо перша частина французьких "Трьох мушкетерів" за мотивами роману Александра Дюма, що вийшла у квітні, була позбавлена романтичного флеру першоджерела, нагадуючи "Джона Віка", то друга масштабними морськими баталіями схожа на "Піратів Карибського моря". Перша — неонуарна, друга — злегка фентезійна. Але друга програла першій, бо просіла динаміка, а ставка на акторську майстерність Еви Ґрін у ролі Міледі не виправдала себе: акторка блідо зіграла суперлиходійку. Зате автори зробили з Міледі новий прапор фемінізму: за її словами, вона 40 років бореться за свободу від чоловіків. Фокус констатує, що багато чого з оригінальних знахідок першої частини в другій кудись зникло і вийшли наче дві різні картини.

Підвіски королеви викинуті з другої частини і розіграна карта так званої "змови Шале", яка мимохідь згадується в романі Александра Дюма. Суть у тому, що молодший брат Людовика XIII (Луї Гаррель) Гастон (Жюльєн Фрісон) намагається усунути його, щоб розчистити собі місце до трону. Робить він це за допомогою різних персонажів — зокрема за допомогою царедворця Шале.

Постер фільму "Три Мушкетери: Міледі"

Д'Артаньян (Франсуа Сівіль) з перших хвилин фільму відстежує місце, де може опинитися Констанція Бонасьє (Ліна Кудрі), яка пропала у фіналі першої частини, грубо (а як іще?), беручи в заручники якогось пана за допомогою кинджала. Тут глядачів радує гумор із сучасними зворотами мови.

— Якби ви знали, хто я, ви б були ввічливішими, — зауважує пан.

— Так назвіть своє ім'я? — парирує шалений гасконець.

— Анрі де Талейран-Перігор, граф де Шале.

— Занадто багато слів для такого дрібного гада…

І далі чудові жарти:

— Я можу з вас зробити або багатія, або мерця.

— А я з вас — тільки мерця.

У Дюма, зрозуміло, нічого цього немає і сюжет фільму, який не будемо озвучувати, разюче відрізняється від літературного оригіналу. З книги взято тільки облогу Ла Рошелі (як частину французько-англійської війни), де закріпилися гугеноти, підтримувані англійцями. Герцог Бекінгемський послав флот, щоб зняти облогу з протестантської Ла Рошелі, обкладеної королівськими військами. Командував французами кардинал Рішельє. І тут режисер Мартен Бурбулон розвернувся масштабно: армада військових кораблів англійців, артилерійські батареї французів — усе показано з розмахом "Піратів Карибського моря". І це все непогано.

Головна помилка стрічки ось у чому: основний акцент у другій частині зроблено на Міледі, а Ева Ґрін зіграла її вкрай блідо. Хоча Міледі в "Трьох мушкетерах" — це жінка-демон, жінка-лисиця, яка має змінювати образ, вводячи в оману навіть свого колишнього чоловіка — графа де ла Фер — Атоса, роль якого виконує Венсан Кассель.

Сценаристи Матьє Делапорт і Александр де Ла Пательє і так максимально переформатували історію "Трьох мушкетерів" під цих двох зірок. І якщо Кассель як актор не підкачав, то Ева Ґрін навіть не наблизилася до диявольської "мінливості", якою зобов'язана володіти суперлиходійка Міледі. Ґрін — вродлива, але й тільки. Вона тут дерев'яно вимовляє розлогі монологи своєї легендарної героїні, а потім кидається з мініатюрним ножем на того, кого хоче усунути, але всі її замахи благополучно зриваються.

Однак один монолог варто зауважити. Міледі його звертає до Констанції Бонасьє (Ліна Кудрі), перебуваючи в ув'язненні в одного свого ворога (не будемо "зливати" нові інтриги). Міледі, якій загрожує страта, просить ніж у Констанції — нібито щоб накласти на себе руки. І причину називає дивовижну — в дусі модного зараз фемінізму (чим просякнутий, наприклад, фільм-переможець Канн-2023 режисерки Жустін Тріє "Анатомія падіння", який ми нещодавно розбирали). Отже, Міледі каже: "Я не хочу, щоб чоловіки мене стратили. Я 40 років боролася за свою свободу від чоловіків. Відтоді, як я стала жінкою, вони мене ґвалтували і пригнічували".

Не беруся коментувати цей спіч, який сценаристи склали для Міледі Вінтер, але він дуже суперечить вчинкам героїні: вона двічі наполегливо домагалася д'Артаньяна. Причому одним і тим самим прийомом: оголюючи груди. Питань немає — груди чудові, д'Артаньяну все складніше було відбиватися з ім'ям Констанції на вустах від сексуальних атак Міледі.

До речі, у д'Артаньяна був вкрадений знаменитий монолог про кохання (близький до оригінального тексту Дюма), адресований Міледі, і переданий Атосу в особі Венсана Касселя. Правильніше було б першу частину назвати не "Три мушкетери: д'Артаньян", а "Три мушкетери: Атос". Але й у другій фігура графа де ла Фер витіснила всіх чоловічих персонажів. Вона наскільки "роздулася", що Атос дозволив собі навіть робити підбадьорливі зауваження самому капітану де Тревілю (Марк Барбе): "Ніколи не здавайтеся".

Міледі (Ева Ґрін) і Атос (Венсан Кассель)

Д'Артаньян, який перебуває в цій екранізації в тіні старшого друга, у другій частині теж дозволив собі спрямувати пістолет у лоб самому кардиналу Рішельє (Ерік Руф). Епізод ефектний, нічого не скажеш, але, на жаль, не витягує другу частину на рівень першої — і "Три мушкетери: Міледі" програють начисто.