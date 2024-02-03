Топ 7 серіалів лютого. "Містер і місіс Сміт", "Аватар: останній маг повітря", "Гало-2"

Більшість нових серіальних прем'єрних проєктів — перезавантаження старих. Але серед серіалів лютого є і трохи "свіжака".

"Містер і місіс Сміт" — нове втілення історії про подружжя-кілерів. "Аватар: останній маг повітря" — це кіноперекладення культового мульта. "Сегун" — нова екранізація роману про першого іноземного самурая. "Один день" — чергова екранізація однойменного роману про складні романтичні стосунки двох випускників універу протягом двох десятиліть. З більш свіжого матеріалу — байопік про Крістіана Діора "Новий погляд". Проєкт "Сузір'я" — про астронавтку, яку після повернення на Землю вважали божевільною. 2-й сезон "Гало" — продовження битви "універсальних воїнів" під проводом Майстра Чіфа з інопланетними монстрами.

Містер і місіс Сміт / Mr. & Mrs. Smith

США, Велика Британія, 2024, шпигунський трилер, комедія, романтика

Прем'єра: 3 лютого

Платформа: Amazon Prime Video

Сезон: 1

Серій: 8

У ролях: Дональд Гловер, Мая Ерскін

Новий шпигунський комедійний бойовик "Містер і місіс Сміт" — це ремейк оригінального серіалу 1996 року і повнометражного фільму з Бредом Піттом і Анджеліною Джолі 2005 року. Але серіал задуманий більш жорстким і драматичним.

Подружжя Джон і Джейн, виявляється, не багато знали одне про одного, але їхній шлюб перейшов на новий рівень, коли вони погодилися разом попрацювати... як шпигуни на якусь могутню організацію.

Фішка в тому, що бойові навички кожного з подружжя їх будуть незмінно дивувати: такого один від одного вони не очікували.

Трейлер серіалу "Містер і місіс Сміт"

Один день / One Day

Велика Британія, 2024, комедія, романтика, драма

Прем'єра: 8 лютого

Платформа: Netflix

Сезон: 1

Серій: 14

У ролях: Амбіка Мод, Лео Вудалл

Серіал, заснований на однойменному бестселері Девіда Ніколлза 2009 року (був і фільм 2011 року з Енн Гетевей і Джимом Стерджесом — не надто успішний), розповідає про Емму і Декстера, які симпатизують одне одному, але хочуть, щоб їхні стосунки залишалися дружніми. Але так — не вийшло.

Декстер Мейх'ю і Емма Морлі — двоє випускників Единбурзького університету, які знайомляться на випускному вечорі, 15 липня 1988 року, в день Святого Світуна. Вони хочуть провести разом ніч, але вирішують залишитися просто друзями, і хоча, на перший погляд, у них не розвиваються романтичні стосунки, в наступні роки вони намагаються не втрачати один одного з поля зору. Протягом 15 років вони зустрічаються майже щороку — 15 липня.

Декстер стає ведучим телешоу і "застряє" надовго на цій посаді. Йому це набридає, у нього з'являються проблеми з алкоголем, і його, зрештою, звільняють. Він одружується "по зальоту". Дружина незабаром починає зраджувати з однокурсником. Через кілька років Декстер розлучиться.

Емма після закінчення університету мріє стати письменницею, але перші роки працює офіціанткою в мексиканській закусочній. Через кілька років вона стає вчителькою. Орендоване житло вона змушена ділити з коміком-невдахою, який її начебто любить, а вона — радше терпить. До часу одруження Декстера їй нарешті виплачують невеликий аванс за написання книги. До моменту розлучення Декстера вона — відома письменниця, живе у своїй квартирі, але — зустрічається з музикантом.

Декстер приїжджає до неї в гості, і Емма хоче їх познайомити. На півдорозі до місця зустрічі з музикантом Декстер відмовляється далі йти, прощається з Еммою. Але за кілька хвилин Емма наздоганяє його і цілує в губи...

Загалом у них, як у деяких користувачів фейсбуку, у графі "Стосунки" зазначено — "все складно".

Трейлер серіалу "Один день"

Гало / Halo

США, 2022-2024, бойовик, наукова фантастика

Прем'єра: 8 лютого

Платформа: Paramount+

Сезон: 2

Серій: 8

У ролях: Пабло Шрайбер, Наташа Макелгон, Денні Сапані

Halo — бойовий науково-фантастичний телесеріал, заснований на однойменній серії ігор. Він розповідає про війну XXVI століття між Космічним командуванням Об'єднаних Націй (ККОН) і якимось Ковенантом — теократичним військовим альянсом кількох інопланетних рас, які вирішили напасти на Землю і знищити расу людей.

Люди відступають, уся надія лише на одного бійця — Майстра Чіфа, він же Джон-117: командира військового загону, де воюють універсальні воїни, запрограмовані на знищення ворогів.

Усім любителям естетики "Зоряних воєн" у принципі заходить. З технічного погляду — все непогано. Серіал явно навіяний брутально-войовничою атмосферою "Мандалорця", але, судячи з оцінок, критикам більше подобається, ніж глядачам.

Серіал "Гало" — трейлер другого сезону

Новий погляд / The New Look

США, 2024, байопік, мода

Прем'єра 14 лютого 2024 року.

Платформа: Apple TV+

Сезон: 1

Серій: 10

У ролях: Бен Мендельсон, Жюльєт Бінош

Біографічна драма про життя і творчість легендарного французького дизайнера Крістіана Діора. Молодий Діор кидає виклик гігантам моди — Коко Шанель, П'єру Бальмену і Крістобалю Баленсіазі.

Діор принесе відчуття свята в повоєнну моду, де до нього одяг радше асоціювався з "виживанням". Його романтична лінія одягу так і називалася "Новий погляд".

Заснувавши "Дім Крістіана Діора", модельєр проникне в різні сфери, зокрема і в кіно. Діор навіть буде номінований на "Оскар" за дизайн костюмів для фільму "Вокзал Терміні" Вітторіо Де Сіка. Загалом — розгромив конкурентів. Або, принаймні, змусив посунутися.

Трейлер серіалу "Новий погляд"

Сузір'я / Constellation

США, Британія, США, Велика Британія, Франція, 2024, наукова фантастика, психологічний трилер

Прем'єра: 21 лютого

Сезон: 1

Серій: 8

Платформа: Apple TV+

У ролях: Нумі Рапас, Джонатан Бенкс

У центрі сюжету серіалу — жінка на ім'я Джо, яка повернулася на Землю після катастрофи під час місії в космосі, і виявила, що частини її життя зникли. Точніше, події та люди змінилися. Зрозуміло, психіатр їй ставить діагноз шизофренія. Але фішка історії в тому, що вибух на космічній станції змінив реальність. Наприклад, дочку Джо — немов підмінили. Та й вона сама каже: "Я не відчуваю, що ти моя мама".

Частково ідея схожа на "Інтерстеллар" (2014) Крістофера Ноллана: коли космічні переміщення змінюють реальність, змінюючи особисте життя героїв.

Головну роль у серіалі виконала шведська актриса Нумі Рапас ("Дівчина з татуюванням дракона").

Перший сезон серіалу складатиметься з восьми епізодів, перші три з яких вийдуть одночасно, інші — один раз на тиждень.

Трейлер серіалу "Сузір'я"

Аватар: Останній захисник / Avatar: The Last Airbender

США, 2024, бойовик, комедія, містика

Прем'єра: 22 лютого

Платформа: Netflix

Сезон:1

Серій: 8

У ролях: Деніел Дае Кім, Гордон Корм'є, Кен Люн

Кіноадаптація популярного мультсеріалу 2005-2008 років "Аватар: Легенда про Аанга" (3 сезони, 60 серій).

Дія серіалу розгортається у вигаданому світі, населеному людьми, фантастичними тваринами і духами. Людство розділене на чотири нації: плем'я води, землі, вогню і повітря. Частина представників кожної з націй здатні керувати стихією свого народу, виконуючи різні рухи, схожі на техніку ушу. Таких людей називають "магами".

Рівновагу між племенами підтримує аватар (мультфільм був знятий за 4 роки до "Аватара" Джеймса Кемерона) — і той маг єдиний володіє всіма чотирма стихіями.

За сюжетом, літній аватар помер, переродившись у хлопчика Аанга, який був із племені повітря. На дитину звалилася величезна відповідальність — оволодіти всіма чотирма стихіями та зупинити окупантів — плем'я вогню, відновивши мир.

Разом зі своїми новими товаришами Катарою і Соккою Аанг вивчає і розвиває свої сили, а також ховається від принца Зуко з племені вогню, який прагне повернути собі честь, полонивши аватара.

Головну роль у серіалі виконав 14-річний канадський актор Гордон Корм'є ("Протистояння").

Для любителів "всього й одразу" повідомляємо гарну новину: 8 серій "Аватара: Останнього захисника" вийдуть одночасно.

Трейлер серіалу "Аватар: Останній захисник"

Сегун / Shōgun

США, Велика Британія, 2024, пригоди, екшн, історія

Прем'єра: 27 лютого

Сезон: 1

Серій:

Платформа: Hulu

У ролях: Космо Джарвіс, Хіроюкі Санада, Таданобу Асано

Це друга екранізація (перша була 1980 року) однойменного роману американського письменника Джеймса Клавелла 1975 року, і більшість його героїв мають реальних історичних прототипів.

Події серіалу розгортаються 1600 року — у розпал міжусобних воєн у Японії. За сюжетом, британський корабель був викинутий ураганом на берег закритої для європейців Японії. Один із моряків, Джон Блекторн, поступово переймається місцевою культурою і з ув'язненого перетворюється на радника місцевого феодала Йосі Торанагі, який став використовувати англійські знання для створення зброї проти своїх ворогів. Так Блекторн став одним із перших самураїв-іноземців.

Головні ролі в серіалі виконали Космо Джарвіс ("Гострі картузи") і Санада Хіроюкі, який зіграв друга героя Кіану Рівза в "Джоні Вік 4". Судячи з ролика, всі складові хорошого пригодницького бойовика тут є: яскрава картинка, масштабні натурні зйомки, битви і красиві японки. Скоро зрозуміємо, чи є зміст.