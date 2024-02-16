"Мадам Павутина": битва жінки-павука з павуком-чоловіком викликає багато запитань без відповідей
На світові екрани вийшов супергеройський фільм "Мадам Павутина", але йому навряд чи вдасться перервати ланцюг невдач стрічок, знятих за коміксами Marvel.
Після мільярдних зборів фільми за коміксами Marvel, починаючи з 2020 року, все частіше провалюються в прокаті. І річ не в ковіді. Просто продюсери вирішили поставити на потік супергеройські фільми і забули про якість. Виняток — "Вартові Галактики-3" Джеймса Ганна, бо це — практично авторське кіно. Але наприкінці минулого року "Марвели" спікірували з приголомшливим реактивним виттям.
Фокус пояснить, чому і на нову "Мадам Павутину", найімовірніше, чекає та сама доля. Але ж, за іронією, її героїня сама повинна керувати долею.
Віщунка Кассі
Персонаж Дакоти Джонсон ("50 відтінків сірого") — парамедик Кассандра Вебб. Мадам Павутина, оригінальна героїня коміксів Marvel, вперше з'явилася 1980 року — вона мутантка з екстрасенсорними здібностями, яка може бачити майбутнє й альтернативні реальності, пов'язані з так званою Павутиною долі. Кассандрою вона не дарма зветься — на честь троянської царівни, наділеної даром пророцтва, яка передбачила загибель Трої. У переносному значенні Кассандра — провісниця нещасть. Автори коміксів зухвало з'єднують стародавні міфи із сучасністю, тому кумедно, коли головну героїню фільму називають по-американськи, пестливо-зменшувально: Кассі. Геракл би став Герой, Одіссей — Оді, а Афродіта — Афрою. Кумедно. Але повернемося до героїні картини.
На самому початку фільму (це є в трейлері) Кассі в автомобілі падає з мосту в Гудзон. І ось під водою жінка опиняється в центрі якоїсь срібної Павутини долі, смикаючи за нитки якої можна повертатися в часі назад. Візуально ця метафізично-метафорична картинка заворожувала, припускала якусь глибину розповіді, як, наприклад, зовсім непрості сюжетні перипетії в "Докторі Стренджі — 1, 2". Але, як з'ясувалося, це не той випадок.
Кассандра врятувалася і продовжує спостерігати фрагменти видінь, де ніби плівка реальності відмотується назад. У більшості варіантів такі випадки нешкідливі: одна й та сама репліка пасажира в громадському транспорті, один і той самий фант, що випадає на сімейному святі в гостях.
Так триває до того моменту, поки Кассі не опиняється в одному вагоні в метро з трьома дівчатами (Сідні Суїні, Ізабела Монер, Целеста О'Коннор): біло-, червоно і темношкірою — такий собі інтернаціонал. Вони начебто юні, але не по роках мудрі й швидко орієнтуються в надзвичайних ситуаціях. А саме така НС з ними зараз і станеться.
Дуель, що повторюється
З'явиться головний антагоніст картини — чорна людина-павук Єзекіїль Сімс (Тахар Рахім). І спробує вбити трьох дівчат разом. Навіщо? Тому, що йому багато разів снилося, що вони його в майбутньому самі грюкнуть. Але який у них мотив його вбивати — перша нерозв'язна загадка стрічки.
Нам просто дають зрозуміти: Єзекіїль Сімс — поганий. А дівчата і Кассі — хороші.
У фільмі з'ясовується, що і Сімс, і мати Кассандри Вебб були в одному екзотичному місці, де здобули свої надздібності від тамтешніх павуків і місцевих мешканців, які обожнюють членистоногих. Але наступне запитання знову без відповіді: чому одні й ті самі павуки дали Єзекіїлю здібності лазити по стінах і стрибати на двадцять метрів, а Кассі — керувати часом? Хоча в ролику йдеться про те, що Сімс, мовляв, теж щось там може творити з хвилинами, але жодних його успіхів у цьому напрямку ми не бачимо. Так само як і вміння Кассандри носитися по вертикальних поверхнях. Укуси одного і того ж виду павука викликають такі різні мутації? Гаразд. Досі в принципі вся ця вступна експозиція була цікава.
Але далі у фільмі піде низка нескінченних повторень: Сімс нападе на панянок, а Вебб, перекроюючи реальність, захистить їх. Раз, два, три. Сюжет починає нагадувати заїжджену платівку. По суті, повторюється одна й та сама дія: дуель жінки-павука і павука-чоловіка.
Можна було придумати, наприклад, як дівчата допомагають Кассі відбивати атаки чорного павука-Сімса. Кожна щось таке зробить у силу свого характеру. Але в битвах Єзекіїля з Кассандрою дівиці — тільки жертви нападу, які опиняються в неправильному місці і в неправильному часі. А опікунка Вебб, здійснивши ті чи інші маніпуляції, хапає їх в оберемок і змотується куди подалі, щоб потім знову все повторилося.
З приводу "опікунки". Тітка Кассі постійно намагалася "зіскочити" зі своєї рятувальної місії, розпитуючи дівчат: "У вас тато, мама є? Родичі, які вас захистять? Або, на худий кінець, друзі?" Але тут з'ясовувалося, що всі три дівчини — без батьківського нагляду. То їхні батьки розлучені, то депортовані з країни. І нікому сиротинки не потрібні: прямо соціально-проблемна Америка.
Мінуси фільму "Мадам Павутина". Присипляюча однотипність дії і відсутність виразних мотивів вчинків у деяких головних героїв.
Плюси. Персонаж Дакоти Джонсон викликає симпатії, а її акторська гра цілком органічна. Глядачеві подобається, що для дівчат-сиріток знайшлася така ось добра тітка-павучиха Вебб, яка з дівчат сколотить жіночу "павукову" команду, про перемоги якої вже намальовані комікс-пригоди. Але чи буде кінопродовження "Мадам Павутини" — беруть сумніви: картина цікава в першій чверті, а потім триває конвеєрне повторення однієї й тієї ж дії. Даремно сценаристи не проявили винахідливості.
Одна надія на мінімальний для супергеройського кіно бюджет: замість звичайних $200 млн+ тут заявлено лише 80. Може-таки відіб'ються!