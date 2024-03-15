Найнебезпечніші суперники України на "Євробаченні-2024": їхні плюси та мінуси

Фокус розбирає слабкі та сильні сторони треку українського дуету аlyona alyona та Jerry Heil і пісні їхніх найближчих конкурентів.

Нещодавно Швеція визначилася зі своїми учасниками, але вони посіли в таблиці букмекерів лише 9 місце. Дивимося топ 5. На першому місці — Хорватія (15%), потім Україна (13%), Італія (10%), Швейцарія (8%) та Нідерланди (5%). Але в нідерландців просто бомбова пісня, яка на YouTube набрала найбільше переглядів, і заслужено — це маленький денс-шедевр. Однак і в наших аlyona alyona та Jerry Heil є шанси здолати суперників, якщо вони дещо переставлять акценти у своєму треку.

Ставки букмекерів

Підсумковий результат залежатиме й від настрою голосувальників: веселощам вони нададуть перевагу чи тривозі з надією — саме це несе пісня українок.

1.Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim (Хорватія, 2,7 млн переглядів)

Бебі Лазанья — псевдонім хорватського співака Марко Пуришича. Його стиль важливо величають "сумішшю поппанку, техно, металу та хаузу", але конкретно конкурсний веселий трек Rim Tim Tagi Dim — майже копія мелодійної структури та самого номера фінського артиста Кяарія за минулий рік, який посів друге місце на "Євробаченні-2023". Навіть нарукавнички не полінувалися запозичити.

Плюси: експресивно, ритмічно, потужно.

Мінуси: очевидна вторинність і номера, і пісні.

.Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

2. аlyona alyona, Jerry Heil — Teresa & Maria (Україна, 3,5 млн переглядів)

Хор у вступі викликає тривогу в серці — це натяк на те, що в нашій країні війна. Але водночас усередині і тексту, і композиції жевріє надія на позитивний результат для України в цьому важкому випробуванні. Це ніби пісня-молитва, де артистки звертаються до святих.

З нами Мама Тереза і Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

З нами мама Тереза, Діва Марія

Усі Діви народилися людьми.

Плюси. У пісні добре збалансована серйозність послання й тексту з легкою диско-формою подачі. Органічні етновставки, читання репу аlyona alyona додає емоційної бадьорості. Класний приспів і доречний басовий синтезатор.

Мінуси. Композиція ударно починається, але сила емоційного напруження до фіналу пісні йде на спад і закінчується якимось "плачем" Jerry Heil. Коли річ починається з цього фрагмента — нормально, далі — розгойдування, але наприкінці має бути "вибух". Треба, щоб напруження зростало й до фіналу досягло піку, як, наприклад, і було торік у треку нашого чоловічого фанк-дуету TVORCHI.

Але в сьогоднішнього дуету аlyona alyona, Jerry Heil є час для перестановки акцентів. TVORCHI посилили свою композицію Heart of Steel минулого року просто перед конкурсом.

аlyona alyona, Jerry Heil — Teresa & Maria

3. Angelina Mango — La Noia (Італія, 1,9 млн переглядів)

Виконавська манера та гарячий голос із хрипотою нагадують італійську дискозірку Рафаеллу Карру. Сексуальна, але злегка ваговита фігурка — цілком. Сентиментальний приспів — із серенадною гітарою.

Плюси. Композиція в міру сентиментальна, у міру танцювальна.

Мінуси. Загалом цей трек — набір музичних штампів.

Що може витягнути цю річ — відчайдушно хуковий інструментальний програш.

Angelina Mango — La Noia

4. Nemo — The Code (Швейцарія, 1,2 млн переглядів)

Немо Меттлер, він же Nemo — це реп + фальцет. Субтильний хлопець, що нагадує нашого співака Melovin.

Пісня про прорив. У кліпі Nemo грає кондуктора, який перевіряє квитки. Виконання — профі. Пристрасно співає: "Я побував у пеклі та повернувся, я зламав код, щоб знайти свій правильний шлях".

Що це за код? І що за шлях?

У кліпі артист дає вичерпну відповідь на це запитання: у якийсь момент він із кондуктора перетворюється на балерину, опиняючись у жіночій сукні та в балетній пачці. З нафарбованими нігтями. І урочисто бере в цей момент верхні ноти. У фіналі кондуктор зустрічає себе ж — у блакитній сукні. Ура — трансформацію завершено!

Плюси. Пристрасність виконання, виразна структура треку, емоції наростають — усе ок.

Мінуси. Уже надивилися цих "перетворень" із часів братів Вачовскі, які обернулися сестрами — вагон із візком. Хотілося б чогось новішого. І нагородження "Оскаром" цього року показало, що гей-тематика зараз не в тренді.

Nemo — The Code

5. Joost Klein — Europapa (Нідерланди, 11 млн переглядів)

Клейн Йост — сильний суперник українкам. Він схожий за стилем на топовий російський гурт Little Big, який прокляв Путіна, заявивши в жорсткій формі, що вони проти війни в Україні, скасував тури в РФ та іммігрував у США. Але я тут говорю про манеру Little Big: карнавально-безглузду й заразливу.

Текст пісні зайде всім єврофанам із усіх країн Співдружності.

Європо, об'єднаймося!

(Євро-папа, Євро-папа, Євро-папа)

Я люблю вас усіх!

Ласкаво просимо до Європи,

Відвідати мені друзів у Франції

Чи вирушити до Відня?

Я хочу виїхати з Нідерландів,

Але я загубив свій паспорт.

На щастя, мені не потрібна віза, щоб побути з тобою,

Тож беру автобус до Польщі або потяг до Берліна.

У мене немає грошей на Париж, тож я фантазую.

Можна взяти в тебе один євро, будь ласка?

Кажу: "Мерсі", —

Адже цей світ належить мені.

Европапа-па-па (хей!)

Кліп чудово використовує всі стереотипи: італійців, німців, нідерландців.

Плюси. Ідеальний трек — за формою та змістом.

Мінус тільки один, колись подібний хід — із європейськими стереотипами — для "Євробачення" використовував німецький гурт Dschinghis Khan, але це було давно — у 1979. Вони посіли тоді 4-е місце, але кар'єра в шоу-бізнесі в них була більш ніж успішною.

Клейну Йосту лише 26 років, а він уже випустив 8 альбомів — це досвідчений артист, і він — вагома альтернатива серйозній Україні: усі, хто не захоче заморочуватися похмурими темами, голосуватимуть за нідерландця. Але в його денскліпі, до речі, у фіналі горить млин і палають радісні фотографії — музикант немовби натякає, що він пам'ятає про можливу війну та її наслідки. Загалом — крутий хлопець і гідний суперник.

Joost Klein — Europapa

Нагадаємо, що цього року конкурс "Євробачення" пройде в травні у шведському місті Мальме.