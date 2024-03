Оскар-2024. Світ у страху: 5 фільмів-переможців — про війну

Related video

У Лос-Анджелесі в 96-й раз відбулося нагородження найпрестижнішою кінопремією світу. З одного боку — все пройшло передбачувано, а з іншого — несподівано, що цілих п'ять фільмів-переможців цього разу — про війну. Але, з огляду на міжнародну ситуацію, це теж закономірно.

Безумовний тріумфатор цієї церемонії — "Оппенгеймер" — картина про створення атомної бомби і катастрофічно моторошні наслідки цього — бомбардування Хіросіми і Нагасакі. "Оппенгеймер" став найкращим фільмом року, а його творцеві — Крістоферу Нолану — вручили статуетку за режисуру. "Оппенгеймер" отримав сім статуеток із тринадцяти номінацій, зокрема за найкращу головну чоловічу роль (Кілліан Мерфі) і найкращу чоловічу роль другого плану (Роберт Дауні-мол.). Кілліан Мерфі присвятив свою нагороду "миротворцям усього світу".

Уперше найвища кінематографічна нагорода дісталася й Україні — за пронизливий фільм "20 днів у Маріуполі": стрічку режисера Мстислава Чернова визнали найкращою документальною картиною. Фокус ще рік тому написав про неї: "Її хочеться відразу забути, але не забудеш ніколи". Це перегукується з промовою на церемонії автора стрічки: "На відміну від більшості режисерів я волів би, щоб цього фільму не було".

Стрічка "Зона інтересів" британця Джонатана Ґлейзера про другу світову отримала нагороду в категорії "Найкращий іноземний фільм". Вона розповідає про сім'ю коменданта "Освенцима", яка благодушно існує на тлі концтабору. Стрічка викликає занепокоєння тим, що показує, як звичайні пересічні можуть непомітно для себе стати частиною нелюдської машини смерті. І жодного рецепту не пропонується, щоб це все не повторилося.

Головний тріумфатор Оскара-2024 "Оппенгеймер" — теж про війну

Найкращою анімаційною повнометражною стрічкою визнано мультфільм "Хлопчик і птах" легендарного японського режисера Хаяо Міядзакі. Стрічка починається з того, що 1943 року, під час Другої світової, мати 12-річного хлопчика гине під час повітряного нальоту на Токіо. Фільм розповідає, як ця дитина надалі мандрує світом, де співіснують мертві та живі.

Переможцем у категорії "короткометражний анімаційний фільм" стала стрічка теж антивоєнної спрямованості — це мультфільм Дейва Маллінза та Бреда Букера під назвою "Війну закінчено! Натхненно музикою Джона і Йоко". Картина створена під враженням від різдвяної пісні Джона Леннона і Йоко Оно "Happy Xmas (War Is Over)" (Щасливого Різдва (війна закінчена). За сюжетом двоє солдатів грають у шахи за листуванням на тлі Першої світової.

П'ять картин-переможниць — про війну! Про що це говорить? Про те, що планета в тривозі та страху, вона хоче попередити найгірший розвиток подій — тих, що відбуваються в нашій країні та на Близькому сході.

Інші повістки на цьому тлі здаються менш важливими. Насамперед — феміністична, яка стосувалася трьох картин "Оскара-2024". Це феміністична комедія "Бідні створіння" грека Йоргоса Лантімоса, яка отримала чотири статуетки, але серед них тільки одна з основних. Нагороду за "Найкращу головну жіночу роль" забрала із собою Емма Стоун за виконання ролі Белли, яка воскресла науковим методом. Стоун дійсно в цій картині чудова: суміш наївності та волі. Французька драма "Анатомія падіння" із Сандрою Гюллер, відзначена "Золотою пальмовою гілкою", отримала тільки "Оскар" за оригінальний сценарій. А весела "Барбі" з Марґо Роббі, яка наробила багато галасу, зібравши в прокаті рекордні $1,4 млрд, була нагороджена Академією тільки за пісеньку Біллі Айліш "What I was made for?".

Згадаємо й аутсайдерів. Великовагові "Вбивці квіткового місяця" Скорсезе про розправи над багатими індіанцями і "Маестро" Бредлі Купера про заплутані стосунки Леонардо Бернастойна зі своєю дружиною — зовсім залишилися на бобах.

Просто фемінізм, гламур і гей-тематика на тлі примари можливої третьої світової не здаються значними проблемами.

