Нідерланди передали Україні вісім цінних артефактів часів Риму та Середньовіччя (фото)

Українські предмети культурної спадщини перехопили нідерландські митники після їхнього прибуття на територію Нідерландів у березні 2023 року.

Україна отримала від Нідерландів вісім цінних незаконно вивезених археологічних артефактів. Про це повідомила 20 березня пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Альфред Рус, директор Інспекції інформації та спадщини Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів, передав відповідні предмети археології. Серед експонатів — наконечники стріл і списів з різних археологічних культур і регіонів України. Вони датують періодами від римських часів до Середньовіччя.

Українські предмети культурної спадщини перехопили нідерландські митники після їхнього прибуття до Нідерландів у березні 2023 року. Дослідження показало, що предмети, ймовірно, були незаконно вивезені.

наконечники стріл та списів Фото: Міністерство культури та інформаційної політики

Цінності мають історичне, наукове, етнографічне значення для держави. Їх планують передати до колекцій державних музеїв.

Артефакти повернули відповідно до Конвенції ЮНЕСКО. Угода передбачає заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передавання відповідних прав власності на культурні цінності. Учасники зобов’язані надавати одна одній допомогу, якщо виявляють незаконно вивезені предмети. Згодом застосовуються відповідні заходи для їх повернення до країни походження. Україна та Нідерланди державами-учасницями Конвенції.

Нагадаємо, у лютому у Відні археологи знайшли артефакти римських легіонерів періоду заснування міста. Археологи знайшли стародавні артефакти у Австрії, які датуються періодом заснування міста римлянами. Окрім речей римської епохи, виявлено середньовічні артефакти. У часи розквіту Віндобону населяли близько 30 000 людей, серед яких були військові та цивільні поселенці. Ця римська присутність тривала близько 350 років, залишивши слід в історії Відня.