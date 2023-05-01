Невідомий хакер зламав гаманці спецслужб РФ та відправив гроші на допомогу ЗСУ

Хакеру вдалося вирахувати та зламати майже тисячу криптогаманців, які використовують ГРУ, СЗР та ФСБ для своїх таємних операцій.

Хактивіст використовував інструменти блокчейн Біткоїн як зброю проти російських спецслужб, викривши сотні гаманців, які, ймовірно, належать пов'язаним з ними особам, пише CoinDesk. За даними компанії Chainalysis, яка займається криптоаналітикою, хакер використав функцію документування транзакцій у блокчейні Біткойн для ідентифікації 986 гаманців спецслужб РФ. Про це сам хакер залишав повідомлення під час проведення транзакцій.

Поки що незрозуміло, наскільки правдивими є твердження цього хакера, але фахівці стверджують, що цей невідомий узяв під контроль як мінімум кілька гаманців, які належать Росії. Експерти Chainalysis підтвердили, що двоє криптогаманців використовувалися при масштабній атаці на Solarwinds, а третій заплатив за сервери, які використовувалися у передвиборчій кампанії з дезінформації у 2016 році.

Після вторгнення Росії в Україну невідомий хакер перестав підписувати транзакції, але тепер він просто переводить пов'язані зі спецслужбами РФ біткоїни на гаманці фондів, що підтримують ЗСУ.

Кіберексперти досі так і не з'ясували, яким чином хакерові вдалося отримати доступ до гаманців спецслужб Росії. Можливо, він якимось чином за допомогою прийомів соціального інжинірингу дістав від гаманців закриті ключі.

У будь-якому разі, як кажуть фахівці Chainalysis, тепер у російських ГРУ, СЗР та ФСБ впевненість у безпеці власних криптофінансів має значно зменшитися.

Раніше Фокус писав, що українські хакери розкрили офіцерів ЗС РФ, причетних до бомбардування Маріуполя.