Дрони тепер найкраще зможуть "бачити" вночі: ось що розробила компанія Teledyne FLIR

Нові модулі камер Boson+ мають більшу роздільну здатність та оснащені функцією радіометрії.

Компанія Teledyne FLIR оголосила про випуск нової лінійки тепловізійних камер Boson+ з двадцятьма чотирма компактними моделями з роздільною здатністю 320×256 пікселів, повідомляється на сайті розробників. Камери Boson+ мають функцію радіометрії, яка дозволяє вимірювати температуру кожного пікселя, а також інтерфейсами MIPI та CMOS, які спрощують інтеграцію камер у системи, що вбудовуються.

Оновлення лінійки камер Boson до версії "+" додає в них дві нові роздільні здатності (640x512 і 320x256 пікселів) до вже наявної роздільної здатності 640x512. Камери Boson+ також отримали радіометрію, яка дозволяє вимірювати температуру кожного пікселя в діапазоні від -10°C до +140°C з точністю ±5°C. Це корисно для програм, де необхідно контролювати температуру об'єктів або навколишнього середовища. Крім того, Boson+ підтримує інтерфейси MIPI та CMOS, які спрощують інтеграцію камери у системи, що вбудовуються, на основі одноплатних комп'ютерів або мікроконтролерів.

У модулях Boson+ значно покращено функцію тепловізора. Фото: FLIR

За допомогою Boson+ можна реалізувати різноманітні функції на основі теплового бачення. Наприклад, реалізувати різні функції та алгоритми, такі як розпізнавання об'єктів, фіксація руху, вимірювання відстані та покращення контрасту.

Ці камери чудово інтегруються в різні дрони, які можуть виконувати розвідувальні, спостережні або пошуково-рятувальні завдання у будь-яких умовах освітленості.

Модулі камер Boson+ також можна застосувати для створення систем безпеки, які можуть виявляти та ідентифікувати людей або тварин у темряві чи диму. А ще ними можна оснастити електроніку, що носиться, або тепловізійні приціли.

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