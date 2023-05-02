Tinder іде з Росії: не можуть працювати в країні, президент якої в розшуку

Компанія має намір припинити надання сервісу знайомств для росіян уже 30 червня цього року.

Власниця Tinder, компанія Match Group, оголосила про свій вихід із Росії до 30 червня, посилаючись на необхідність захисту прав людини, повідомляє Reuters. "Ми дотримуємося принципу захисту прав людини", — йдеться в щорічному звіті Match Group.

За словами Джеффа Перкінса, виконавчого директора Friends Fiduciary, компанія дуже правильно чинить, вирішивши піти з Росії. Адже їхній сервіс будується на довірі, і компанії такого формату зовсім не личить "продовжувати роботу в країні, де главу держави розшукує та звинувачує Міжнародний кримінальний суд".

За словами представників інвестиційних компаній, таких як Friends Fiduciary, власники Tinder демонструють приклад для інших західних компаній, які все ще продовжують працювати в РФ.

Після вторгнення Росії в Україну багато постачальників цифрових послуг із невеликою кількістю співробітників у РФ, таких як Spotify та Netflix, швидко закрили свою діяльність у цій країні. Однак до останнього часу Match Group, яка володіє такими додатками для знайомств як Tinder, Hinge та PlentyOfFish мало що говорила про плани закриття послуг у Росії, але відзначала негативний вплив на свій європейський бізнес протягом усього 2022 року.

Тож, на думку деяких аналітиків, вихід із російського ринку може бути пов'язаний не із занепокоєнням щодо України, а через фінансові втрати на самому російському ринку.

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