Відстежить траєкторію кулі за будь-якої погоди: снайпери отримають новий інфрачервоний приціл

Компанія Leonardo DRS обіцяє створити супероптику для армії та спецназу.

Розробник прицілів для високоточної стрільби та пристроїв нічного/денного спостереження, компанія Leonardo DRS, уклала контракт на постачання тепловізійного прицілу з ІЧ-датчиком, пише militaryaerospace.com.

Відомо, що пристрій INOD Block III отримає деякі оновлення, що дозволить використовувати його для всіх підрозділів спеціального призначення. Відомо, що ним буде оснащено снайперську зброю армії США і слугуватиме він для виявлення та ідентифікації цілей на великій відстані.

Компанія підписала контракт із Командуванням сухопутних військ США на суму $94,8 млн, згідно з яким сімейство збройових прицілів та снайперських пристроїв нічного/денного спостереження INOD Block III буде суттєво допрацьовано.

Гвинтівковий приціл від Leonardo DRS можна використовувати вдень та вночі. Він забезпечує снайперу видимість навіть попри дим, туман, похмуру погоду. ІЧ-датчик кріпиться перед денним прицілом гвинтівки, перетворюючи його на тепловізор вночі. При цьому всі показники денного прицілу залишаються незмінними, пише ЗМІ.

Приціл від Leonardo DRS забезпечить видимість за будь-якої погоди

В INOD використовується пасивний середньохвильовий інфрачервоний датчик (MWIR) з мікроохолодженням і ртутно-кадмієвим телуридом, що забезпечує якісну роздільну здатність 640 х 480 пікселів, при цьому денний приціл може похвалитися зумом, що збільшує зображення від 5x до більш ніж 25. За даними видання, приціли типу INOD перевершують деякі аналогічні системи інших виробників.

Приціли INOD можна встановити на будь-яку зброю, яка використовується спецназом чи снайперами армії США. Він слугує для виявлення та ідентифікації цілей на великій відстані, спостереження за індикаторами навколишнього середовища, а також здатний відстежувати траєкторію кулі. Крім того, пристрій має функцію гарячої заміни батареї, має зовнішні джерело живлення для постійного спостереження під час тривалих місій. Ручка фокусування, звернена назад, дозволяє солдатові працювати однією рукою.

Технічні характеристики прицілу з ІЧ-датчиком INOD Block III:

габарити: 24,3 на 8,8 на 10,4 см;

вага 1,5 кг;

діапазон температур: від -20 до 50 градусів за Цельсієм;

фокусується від 20 м до нескінченності із полем зору 2,48 градуса;

функціонує понад 5 год. від 6-ти 3-вольтових літієвих батарей постійного струму або від зовнішнього джерела живлення від 12 до 32 В постійного струму.

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