Атака дронів на Кремль: в інтернеті з'являються відео вибухів у Москві (відео)

У Путіна стверджують, що це був "терористичний акт" з боку України.

У Москві заявляють, що в ніч проти 3 травня Кремль було атаковано кількома українськими безпілотниками. Офіційна заява з'явилася на сайті президента РФ.

У повідомленні сказано, що "два безпілотні літальні апарати було націлено на Кремль", але обійшлося без жертв і без матеріальних збитків, В. Путін не постраждав, його графік не змінився, а сам інцидент назвали "терористичним актом".

В інтернеті вже розповсюджуються відео, зняті з різних ракурсів, на яких видно вибухи біля Кремля. А один із роликів показує, як дрон врізається у флагшток будівлі кремлівського палацу, який називають ще кремлівською резиденцією Путіна, і спалахує.

Раніше також з'явилося відео з іншого ракурсу. Тут можна побачити лише деяке задимлення десь у центрі Москви. Проте телеграм-канал, який опублікував ролик, стверджував, що тут знято "атаку українських дронів на Кремль".

Ще одне відео.

Раніше ми повідомляли про те, що в Брянській області РФ ніби-то українські БПЛА атакували військовий аеродром.

З цього приводу висловився аналітик Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі. Він вважає, що якщо українські БПЛА досягли Краснодарського краю, пролетівши, 170 км, і на цьому шляху їх не збили ППО і не приземлили РЕБ, то це говорить про те, що система захисту російського неба вкрай слабка.

Атаку дронів по Кремлю українська сторона ще не коментувала. Слідкуйте за нашими новинами.