Система NexGen Optix допоможе військовим тримати зв'язок за допомогою лазерів: як це працює

Система може успішно замінити звичайний радіозв'язок і передавати величезні масиви даних, кажуть розробники.

Raytheon Technologies, найбільший у світі виробник аерокосмічної та оборонної техніки, оголосив про запуск тактичної системи оптичного зв'язку NexGen Optix, повідомляється на офіційному сайті компанії. Ця система забезпечує високошвидкісну та захищену передачу даних у складних умовах.

Інженери змогли створити компактні й енергоефективні передавачі більшої пропускної спроможності, ніж традиційні оптичні системи, і вони можуть безпечно відправляти більше даних у межах тієї ж лінії частот на величезні відстані. Система використовує лазери замість радіочастот як засіб зв'язку, що робить сигнал менш схильним до виявлення, перешкод і глушення.

"Ми створили рішення, яке дозволяє організаціям ефективно спілкуватися в складних ситуаціях, де традиційні системи зв'язку можуть бути ненадійними", — заявив Трой Сміт, директор одного з підрозділів Raytheon Technologies.

Система також спроєктована з міцних компонентів, які можуть витримати жорсткі кліматичні умови, забезпечуючи надійність навіть у найекстремальніших ситуаціях.

Системи оптичного зв'язку дуже важливі для військових, особливо з урахуванням концепцій мережецентричних операцій, які передбачають використання інформації як основи отримання переваги на полі бою. Наприклад, доступ і розподіл даних із датчиків є одним з основних принципів мережецентричної війни, а радіочастотні канали зв'язку можуть забезпечити необхідну місткість. Оптичний зв'язок вигідний тим, що він дозволяє обмінюватися великим обсягом інформації швидко та надійно в складних середовищах, де традиційні системи зв'язку можуть бути ненадійними або схильними до ворожого впливу.

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