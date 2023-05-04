Росія перехоплює зв'язок комплексами РЕБ: на допомогу ЗСУ прийшла стара технологія

Російські війська можуть прослуховувати мобільні телефони та рації, тому захисники України намагаються передавати важливі повідомлення лише по кабелях.

Українські військові використовують старі технології для захисту від російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Воїни з 28-ї бригади Збройних сил України розкрили подробиці кореспондентові видання ВВС.

Нехай ЗС РФ не можуть досягти значних успіхів на війні в Україні, але у них є одні з найкращих у світі систем РЕБ, які дуже заважають ЗСУ. Наприклад, радари комплексу "Зоопарк" виявляють артилеристів, "Житель" придушують радіочастоти, а "Борисоглєбськ-2" вимикають супутниковий зв'язок, зокрема GPS.

Як розповів військовослужбовець на ім'я Влад, росіяни можуть виявляти мобільні телефони та рації, щоб потім перехоплювати зв'язок. Щоб цього уникнути, 28 бригада користується старими польовими телефонами з колесом замість кнопок. Сигнали передаються між підрозділами в окопах кабелями, тому їх неможливо перехопити засобами РЕБ і підслухати переговори.

"Ця технологія дуже стара, але працює дуже добре", — наголосив Влад.

Військові ЗСУ користуються провідним польовим телефоном Фото: trump

На іншій ділянці фронту у східній частині України Олексій та його підрозділ розвідки безпілотників 59-ї бригади використовують прикриття розбомбленої будівлі, щоб запустити невеликий цивільний коптер, провести розвідку та знайти позиції ЗС РФ. За словами Олексія, росіяни використовують такі ж моделі дронів, і у них набагато більше літальних апаратів, хоча окупанти при цьому менше їх бережуть.

Військовий додав, що армія Росії активно використовує комплекси РЕБ для створення перешкод, щоб виводити з ладу безпілотники ЗСУ. Одна українська бригада може за добу втратити 3-4 дрони, хоча в умілих руках квадрокоптер, такий як DJI Mavic може прослужити кілька тижнів. Оператори намагаються приховати своє місце розташування, використовуючи шифрування та помилкову геолокацію БПЛА, але таке маскування спрацьовує не завжди.

Водночас зізнався Богдан із 10-ї бригади ЗСУ, можливості українців для боротьби з дронами набагато гірші. У них також є засоби РЕБ, але на багатьох ділянках збивати безпілотники доводиться зі стрілецької зброї, що неефективно через велику висоту польоту. Попри це, Росії поки що не вдалося захопити контроль над небом.

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