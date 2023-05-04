Військові хочуть лазерами різати броню танків: розробка вже коштувала $8 млн (відео)

Австралійська армія вже виділила гроші розробникам, але деякі експерти мають сумніви в успіху цієї ідеї.

Армія Австралії хоче отримати у своє розпорядження лазери, здатні знищувати танки та іншу бронетехніку, пише Interesting Engineering. Міністерство оборони уклало контракт із компанією QinetiQ на суму $8 млн для створення такої зброї.

Проєкт отримав назву "High Energy Laser Weapon System" (Система лазерної зброї високої енергії) та є частиною ширшої програми, яка спрямована на розвиток нових технологій у галузі штучного інтелекту та робототехніки для військових цілей.

Лазерна зброя – це не новинка у сучасному світі. США, Росія та Китай вже давно експериментують із лазерами для різних завдань, від збивання безпілотників до знищення ракет. Однак створення лазерів, здатних розрізати броню танків, це особливий виклик, оскільки подібні системи потребують великої потужності та точності.

Австралійський проєкт планує використовувати оптичну систему для фокусування лазера на цілі та компенсацію атмосферних ефектів. Також передбачається використання автономних платформ для розміщення лазерів, таких як дрони чи наземні роботи.

Метою проєкту є створення прототипу лазерної зброї високої енергії до 2025 року та її демонстрація на полігоні. Якщо все піде за планом, Австралія стане однією з перших країн світу, які мають такий вид зброї.

Однак деякі військові експерти та вчені мають сумніви щодо успішності такого грандіозного плану. Як недоліки лазерних систем і труднощів при їх розробці вони зазначають схильність лазерів до атмосферних перешкод, таких як пил, дощ або туман, які можуть послаблювати або розсіювати промінь.

Крім того, щоб прорізати броню танка потрібно мати компактний енергетичний модуль, який буде здатний видавати промінь потужністю в 300 кВт енергії, а вирішити це завдання поки що занадто складно. Такий модуль потрібно буде встановити на великій платформі, і він не поміститься у звичайний танк чи БТР.

Lockheed Martin активно розробляє лазерне ППО

Раніше Фокус повідомляв, що в Пентагоні задумали ще грандіозніший проєкт: там хочуть створити всесвітню мережу бездротової передачі енергії за принципами Миколи Тесли.