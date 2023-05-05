Новий підводний човен-дрон здатний занурюватися на 100 м і нести різне озброєння

BlueWhale використовує радар і електрооптичні системи для виявлення морських і прибережних цілей.

Ізраїль представив свою нову розробку в галузі підводної техніки — безпілотний підводний мінічовен BlueWhale, повідомляє GDH Digital. Це максимально сучасне судно завдовжки 12 метрів, здатне виконувати різні завдання у воді.

Автономний підводний човен BlueWhale здатний плавати на глибині до 100 м і розвивати швидкість до 27 км/год. Інженери оснастили її різноманітними датчиками, камерами та засобами зв'язку, які дозволяють субмарині передавати інформацію на берег чи інші підводні об'єкти. Підводний човен також може нести на борту невеликі вантажі або зброю.

За заявою розробників, BlueWhale "використовує радар і електрооптичні системи, прикріплені до телескопічної щогли" для виявлення морських і прибережних цілей. Підводний мінічовен також оснащений "спеціальними гідролокаторами та картографічними мінами на морському дні, що дозволяють виявляти як пілотовані, так і безпілотні підводні човни".

BlueWhale може залишатися в морі протягом кількох тижнів із мінімальними витратами й обслуговуванням без операторів.

BlueWhale використовує радар на телескопічній щоглі для морської та прибережної розвідки Фото: Скріншот

Хоча не уточнено, за якими розвідувальними районами субмарина нині веде спостереження, двома основними цілями ізраїльської військово-морської розвідки є узбережжя сектору Газа й узбережжя Лівану.

Як заявляють розробники BlueWhale, це ще один крок Ізраїлю до створення ефективної та гнучкої системи безпеки, яка може протистояти різним загрозам у регіоні.

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