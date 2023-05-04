Підводний робот UX1-Neo побив рекорд занурення і розкрив таємниці Граніцької прірви (відео)

І хоча саме занурення відбулося ще минулого року, але тільки зараз учені та дослідники представили фільм про підводну одіссею робота UX1-Neo.

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Автономний підводний апарат UX1-Neo, розроблений компанією UNEXMIN Georobotics, встановив новий світовий рекорд, занурившись на глибину 450 метрів у Граніцькій прірві (Чехія), повідомляє портал UST. Це найглибша прісноводна печера у світі.

Компанія випустила короткий фільм про експедицію, конструкцію та випробування робота UX-1Neo, а також розповіла подробиці рекордного занурення. Завдяки своїм характеристикам робот UX1-Neo опустився на 450 метрів і збільшив досліджену глибину печери ще на 46 метри.

UX1-Neo має модульну конструкцію, легку вагу, знімні батареї та сучасне обладнання для навігації та геовимірювань. Він може занурюватись на глибину до 500 м та працювати понад 8 годин без перезарядки. Робот вміє створювати точні 3D-зображення підводних об'єктів, збирати проби води та вести гідрохімічний аналіз. Також UX1-Neo здатний виявляти магнітні аномалії та сканувати підводне дно.

Під час занурень UX1-Neo використовувався для безперервного вимірювання параметрів води, створення точного 3D-зображення верхніх частин печери для надання чеським геологам і гідрогеологам більш точного уявлення про будову печери та накопичені там уламки.

Раніше найглибшою точкою печери вважалася глибина 404 м, досягнута підводним дослідницьким роботом під час місії National Geographic у 2016 році, яка була спрямована виключно на побиття рекорду глибини.

Тепер UX1-Neo готовий виконувати підводні дослідні місії в ЄС та по всьому світу та збирати цінні гео- та просторові дані з цих об'єктів.

Експедиція робота UX1-Neo до Граніцькій прірви в Чехії

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