Радіоелектронна зброя нового покоління EW Manager захистить військових від дронів та ракет

Інженери знайшли спосіб поєднати різні засоби РЕБ, щоб краще помічати загрози на суші та морі.

Італійська компанія Elettronica представила на виставці IMDEX Asia 2023 у Сінгапурі систему радіоелектронної боротьби нового покоління EW Manager. Подробиці повідомляють кореспонденти Shephard Media.

Як стверджує Elettronica, EW Manager — це автоматизована система, яка об'єднує всі можливості РЕБ для оперативного й ефективного усунення загроз. Розробники пропонують встановлювати її на військові кораблі, щоб підвищити їхню здатність до виживання.

EW Manager має збирати інформацію та передавати її користувачам як на борту, так і віддалено, а також взаємодіяти з безпілотниками та продуктами від інших виробників. Вона може виявляти різні типи загроз — від літаків і ракет до невеликих дронів.

Elettronica надає комплекс РЕБ для ВМС Італії Фото: Shephard

"Ця ефективна взаємодія між комплексами РЕБ, встановленими на різних платформах, поширюється також на сушу для підвищення ситуаційної обізнаності, покращення безпеки кордонів, спостереження за узбережжям і захисту", — заявили представники Elettronica.

Shephard Media зазначає, що компанія Elettronica постачає системи РЕБ для нових багатофункціональних патрульних суден ВМС Італії, одне з яких, ITS Francesco Morosini, було представлене на виставці в Сінгапурі.

Раніше писали, що таке засоби РЕБ і яку роль вони грають у війні з Росією. Вони допомагають збивати безпілотники, обманювати ракети й виявляти техніку супротивника.

Повідомляли також, що в США розроблять комбіновану технологію радіоелектронної боротьби, радіотехнічної розвідки та кіберзахисту для бронетехніки. Її планують встановити на броньовані машини AMPV, щоб захистити їх від загроз в електромагнітному спектрі.