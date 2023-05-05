ChatGPT отримав нові функції: що цікавого знайдуть користувачі чат-бота (відео)

Свіжі функції вводяться поступово і поки що лише деякі з них доступні в Україні.

Ми вчора писали, що Microsoft відмовилася від списку очікування і надала вільний доступ до свого штучного інтелекту на основі ChatGPT-4 всім охочим. Тоді ж компанія оголосила, що значно покращила можливості чат-бота щодо функціональності роботи з користувачем.

На жаль, не всі з них зараз доступні, адже сервіс повільно оновлюється від країни до країни, і ми змогли особисто помацати лише декілька з них. Однак про всі нововведення Фокус вам все одно розповість, хоч і на прикладах презентації.

Нагадуємо, щоб мати безкоштовний доступ до всього широкого функціонала на основі найактуальнішої версії ChatGPT-4, вам потрібно встановити браузер Edge від Microsoft (аналог Google Chrome і підтримує всі його додатки) та обліковий запис поштового сервісу Outlook (аналог Gmail). Як бонус ви отримаєте повністю безкоштовну можливість користуватися лінійкою продуктів Office у режимі онлайн.

Візуалізація пошуку

Як стверджують вчені, людський мозок у 60 тисяч разів швидше опрацьовує візуальну інформацію, тому в чат-боті від Microsoft відповіді на ваш запит будуть за можливості супроводжуватися фото або відеороликами.

Для англомовних запитів Bing успішніше підтягує візуальний контент Фото: Скріншот

Чат-бот Bing (на основі ChatGPT-4) спілкуватиметься з вами тією мовою, якою ви до нього звернетеся і він черпає інформацію з інтернету відповідно до мови діалогу, а значить, що "підтягнути" контент використовуючи тільки український сегмент інтернету йому складно. Так, він відповість на ваше запитання, але картинок чи відео не покаже.

Інша справа з англійською мовою. Тут функція візуалізації пошуку спрацьовує чудово, навіть зі специфічними темами.

Покращений Bing Image Creator

Поки решта компаній лише збираються випускати свої послуги з урахуванням ШІ, Microsoft їх не лише створив, а й поліпшив. Компанія, інвестувавши понад $10 млрд в OpenAI, отримала доступ не тільки до ChatGPT-4, але й до генеративної нейромережі DALL-E, яка славиться вмінням створювати малюнки.

Чат-бот чудово розуміє українську мову та дозволяє створювати вам цікаві картинки на запит. Фото: Скріншот

І якщо для цього раніше доводилося відкривати нову вкладку з адресою сервісу, то тепер генерувати зображення на запит можна прямо у вікні чату рідною вам мовою. Чат-бот виконає ваш запит, а отриманий результат можна зберегти на своєму комп'ютері або поділитись у соцмережах.

Крім того, ви можете доповнювати отримані варіанти малюнків супутніми запитами, щоб їх удосконалити та чат Bing відразу застосує потрібні вам зміни.

Чат Bing відмовляється малювати "дрон, що впав на Кремль", але на просту "пожежу в Кремлі" погоджується Фото: DALL-E

Експорт історії чатів

Багатьом важливо зберегти свої запити до чат-бота Bing, щоб у разі технічної несправності чи збою історія спілкування зі штучним інтелектом збереглася. Тому Microsoft впровадив відповідний функціонал у чат і тепер ви зможете зручніше працювати з історією запитів, а за необхідності ділитися нею або навіть моментально вивантажувати в інші програми, наприклад Word.

Функція історії чатів поки що недоступна в Україні – треба трохи почекати.

Щоправда, поки що ця функція ще не оновилася для України і ми не могли її випробувати. Але будьте впевнені, що через кілька днів вона стане доступною всім користувачам браузера Edge.

Функція підсумовування та огляд ресторанів

Зараз для функції "короткого пояснення" існують різні розширення на основі ChatGPT, але Microsoft оперативно додає можливість короткого переказу сторінки, PDF або відео у свій чат-бот.

Також буде доступна функція швидкого огляду найкращих ресторанів міста, яким ви подорожуєте. За запитом Bing запропонує вам список найкращих із них або відповідних вашим вимогам.

Функція підсумовування та огляду ресторанів буде доступна найближчим часом

Загалом можна сказати, що на сьогодні Microsoft є єдиною компанією, якій вдалося опинитися на гребені хвилі штучного інтелекту для широкого споживача, а не академічних завдань. Колись Білл Гейтс мріяв про те, що на столі у кожного стоятиме доступний за ціною комп'ютер, і досяг свого. Сьогодні Microsoft прагнути, щоб ШІ став для нас простим і надійним помічником і напевно ця задумка компанії буде блискуче реалізована.

Раніше Фокус розповідав, чому всі раптово полюбили Microsoft Bing та змусили нервувати Google.